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"Quem Ama Cuida": produtor da novela revela detalhes da operação gigante para cena de enchente

Sequência foi filmada entre São Paulo e Rio de Janeiro, com parte gravada em piscina olímpica

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Cena de "Quem Ama Cuida" mobilizou cerca de 270 profissionaisCena de "Quem Ama Cuida" mobilizou cerca de 270 profissionais - Foto: Manoela Mello/TV Globo

Os primeiros capítulos de “Quem Ama Cuida”, próxima novela das nove da TV Globo, prometem causar um grande impacto no público. Uma enchente devastadora é o ponto de partida da trama e, para tirar a sequência de cenas do papel, foi montada uma complexa operação. 

Maurício Quaresma, um dos produtores do folhetim, revelou detalhes da superprodução durante a coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (27). O primeiro passo da equipe foi passar uma semana em São Paulo, filmando em locações como o Viaduto do Chá e a Avenida Paulista. 
 

  • Equipe gravou cenas de tempestade em piscina olímpica (Fotos: Manoella Mello/TV Globo(
    Equipe gravou cenas de tempestade em piscina olímpica (Fotos: Manoella Mello/TV Globo(
  • Equipe gravou cenas de tempestade em piscina olímpica (Fotos: Manoella Mello/TV Globo(
  • Equipe gravou cenas de tempestade em piscina olímpica (Fotos: Manoella Mello/TV Globo(

No roteiro, a sequência acompanha a personagem Adriana (Letícia Colin) atravessando a capital paulista ao longo do dia, do período da tarde até a noite. Um dos primeiros desafios foi conseguir liberação junto à Prefeitura para gravar cenas de chuva em locais de grande movimentação e em plena luz do dia. 
 

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Após as locações em São Paulo, a equipe filmou no Rio de Janeiro, nos Estúdios Globo e na piscina do Parque Radical de Deodoro, onde foi montada uma estrutura na piscina olímpica do lugar, normalmente utilizada para a prática de canoagem. 

No espaço de 13 mil metros quadrados, com capacidade de 25 a 30 milhões de litros de água, foram construídas três casas cenográficas projetadas para reagir à força da água. O cenário contou ainda com um painel de LED de 200 m², que permitiu integrar iluminação e atmosfera diretamente no set.

O feito mobilizou cerca de 270 profissionais das áreas técnicas e artísticas ao longo de uma semana. “Foi um desafio grandioso, como é uma novela das nove. Investimos tudo para poder mostrar ao público uma novela diferente, bonita visualmente”, apontou Maurício. 

Tony Ramos, que participou das filmagens no Parque Deodoro, destacou o ineditismo da superprodução. “Eu nunca vi isso na TV Globo. O que foi feito foi realmente algo inesquecível”, confessou o ator, que trabalha na emissora há quase cinco décadas. 

"Quem Ama Cuida" estreia em 18 de maio. Criada e escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, a novela tem direção artística de Amora Mautner. 

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