A- A+

TELEVISÃO "Quem Ama Cuida": produtor da novela revela detalhes da operação gigante para cena de enchente Sequência foi filmada entre São Paulo e Rio de Janeiro, com parte gravada em piscina olímpica

Os primeiros capítulos de “Quem Ama Cuida”, próxima novela das nove da TV Globo, prometem causar um grande impacto no público. Uma enchente devastadora é o ponto de partida da trama e, para tirar a sequência de cenas do papel, foi montada uma complexa operação.

Maurício Quaresma, um dos produtores do folhetim, revelou detalhes da superprodução durante a coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (27). O primeiro passo da equipe foi passar uma semana em São Paulo, filmando em locações como o Viaduto do Chá e a Avenida Paulista.



Equipe gravou cenas de tempestade em piscina olímpica (Fotos: Manoella Mello/TV Globo(

Equipe gravou cenas de tempestade em piscina olímpica (Fotos: Manoella Mello/TV Globo(

Equipe gravou cenas de tempestade em piscina olímpica (Fotos: Manoella Mello/TV Globo(

No roteiro, a sequência acompanha a personagem Adriana (Letícia Colin) atravessando a capital paulista ao longo do dia, do período da tarde até a noite. Um dos primeiros desafios foi conseguir liberação junto à Prefeitura para gravar cenas de chuva em locais de grande movimentação e em plena luz do dia.



Após as locações em São Paulo, a equipe filmou no Rio de Janeiro, nos Estúdios Globo e na piscina do Parque Radical de Deodoro, onde foi montada uma estrutura na piscina olímpica do lugar, normalmente utilizada para a prática de canoagem.

No espaço de 13 mil metros quadrados, com capacidade de 25 a 30 milhões de litros de água, foram construídas três casas cenográficas projetadas para reagir à força da água. O cenário contou ainda com um painel de LED de 200 m², que permitiu integrar iluminação e atmosfera diretamente no set.

O feito mobilizou cerca de 270 profissionais das áreas técnicas e artísticas ao longo de uma semana. “Foi um desafio grandioso, como é uma novela das nove. Investimos tudo para poder mostrar ao público uma novela diferente, bonita visualmente”, apontou Maurício.

Tony Ramos, que participou das filmagens no Parque Deodoro, destacou o ineditismo da superprodução. “Eu nunca vi isso na TV Globo. O que foi feito foi realmente algo inesquecível”, confessou o ator, que trabalha na emissora há quase cinco décadas.



"Quem Ama Cuida" estreia em 18 de maio. Criada e escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, a novela tem direção artística de Amora Mautner.

Veja também