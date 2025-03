Quem canta na Festa desta sexta (21) no BBB 25? Michel Teló é a atração musical de hoje

A- A+

Na festa desta sexta (21), a casa do BBB 25 recebe como atração musical o cantor sertanejo Michel Teló, dono de sucessos como "Ai Se Eu Te Pego". A temática da noite é o amor, em todas as suas formas.

Essa não é a primeira apresentação de Michel Teló na casa mais vigiada do brasil. O sertajeno cantou no BBB 13 e no BBB 20 (virtualmente). Também chegou a performar nas finais do BBB 15 e BBB 17.

Setlist

Michel Teló entregou alguns spoilers da setlist da festa desta sexta (21). Além de seus sucessos mais antigos, o cantor traz algumas faixas como "Ei, Psiu! Beijo Me Liga", "Saudade da Minha Terra", "Casal Modão" e "Fugidinha".

De acordo Michel, seu repertório resgatou a moda sertaneja de sua carreira. "Estou preparando com muito carinho e tenho certeza de que vai ser uma noite muito especial, para mim e para eles", garantiu o sertanejo.

Temática

A festa do BBB 25 estará personalizada para trazer a temática escolhida, de acordo com o Gshow.

Com uma pista de dança do formato de um coração, lambe-lambes com frases de amor e gambiarras de luz completam a atmosfera.

