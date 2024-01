A- A+

CARNAVAL 2024 "Quem comanda a festa são elas": Iza, Lia de Itamaracá e Vanessa da Mata e outras no Baile Municipal A homenageada do Carnaval 2024 do Recife, Lia de Itamaracá fará uma das apresentações

"Quem comanda a festa são elas": esse será o tema da 58ª edição do Baile Municipal do Recife, que será realizado no dia 3 de fevereiro. A festa será comandada pelas mulheres.

A homenageada do Carnaval 2024 do Recife, Lia de Itamaracá fará uma das apresentações. Além de outras atrações locais, a festa vai contar com grandes nomes como Iza, Elba Ramalho e Vanessa da Mata.



A prévia, a mais tradicional do Carnaval do Recife, também terá Uana, Flaira Ferro, Gerlane Lops, Joyce Alane, Cristina Amaral, Nena Queiroga, Isadora Melo, Heloá, Gizelle Dias, Ylana, Issar, Larissa Lisboa, Nega do Babado, Michele Melo e Coral Edgar Moraes.

58ª edição do Baile Municipal do Recife

