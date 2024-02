Quem dá mais? Figurinos de Madonna, Lady Gaga e Whitney Houston vão a leilão em Los Angeles

A- A+

Quer se vestir como uma verdadeira popstar? Como um bom punhado de dólares à mão, é possível arrematar figurinos usados por divas da música como Madonna, Lady Gaga e Whitney Houston, que estarão disponíveis para lances em um leilão em Beverly Hills, Los Angeles, na próxima terça-feira (27). Os lotes da casa de leilões Julien's Auctions incluem ainda outros itens usados por ícones da música, de guitarras e objetos autografados ou que pertenceram a nomes como Taylor Swift, Michael Jackson, Amy Winehouse e Johnny Cash.

Fãs de Madonna podem dar seus lances em três figurinos usados pela rainha do pop no filme "Evita" (1996), em que interpretou a primeira-dama da Argentina Eva Péron: um terninho de lã xadrez bordô e rosa, estimado em até US$ 20 mil; um vestido de crepe de seda com estampa floral, avaliado entre US$ 4 mil e US$ 6 mil; e um terno de lã azul marinho com saia e blusa de seda, usado também pela estrela na capa de um ensaio para a revista Vogue, no mesmo valor. Todas as peças foram desenhadas pela figurinista Penny Rose, que trabalhou também em "Piratas do Caribe". Os lances incluem ainda um roupão com listras pretas e douradas que a diva usou no icônico vídeo de “Material Girl”, de 1984, que deve arrecadar entre US$ 10 mil e US$ 20 mil.

Outro alvo de desejo dos fãs é um vestido-casaco azul usado por Lady Gaga quando cantou “Don’t let the sun go down on me” com Elton John no estacionamento da Tower Records em Hollywood, em 2016. Com o vestido, que pode chegar a US$ 9 mil, quem bater o martelo leva ainda um esboço emoldurado da roupa, assinado pelo estilista Ronald van der Kemp.

Colecionadores também podem apostar em um conjunto Versace de jaqueta e calça xadrez de veludo com estampa Paisley, usado por Whitney Houston por volta de 1992, que vem com uma foto da cantora com a roupa, e deve custar pelo menos US$ 3 mil.

Para os "Swifties", adereços usados pela cantora de "Cruel summer" em uma sessão de fotos para a revista Glamour em 2014 estarão à venda a partir de US$ 400, incluindo uma guitarra Gibson, um amplificador, um pandeiro, um baú, almofadas e uma câmera Polaroid.

Entre os itens estão ainda um colete e um medalhão dourado que pertenceram a Amy Winehouse, o último com uma foto de seu ex-marido, Blake Fielder-Civil, avaliado entre US$ 6 mil e US$ 8 mil; e trajes usados por Katy Perry, em uma performance da FIFA em 2019, e por Michael Jackson, no Brit Awards em Londres, em 1996, quando ele recebeu o prêmio de "Artista de uma geração", e que pode valer até US$ 60 mil. Para quem não estiver disposto a desembolsar muito, no entanto, dá para arrematar uma coleção de tops usados por Miley Cyrus por algumas centenas de dólares.

