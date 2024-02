A- A+

BBB 24 Quem deve ser a próxima Líder do BBB 24? ''Seria muito melhor a Bia'', diz brother Isabelle e Beatriz venceram a Prova do Líder do BBB 24 e precisam decidir quem será a próxima líder do programa

Nesta sexta-feira (23), Davi e Matteus conversaram no Quarto Fada sobre quem deve ser a próxima Líder do BBB 24. Isabelle e Beatriz venceram a Prova do Líder do BBB 24, após terem sido as últimas a deixar a prova.



Elas precisam decidir quem será a próxima líder do programa. Quem abdicar do reinado receberá um prêmio em dinheiro de R$ 44 mil. Para Davi e Matteus o mais interessante é que Beatriz seja a líder da semana.

"Acho que a Isabelle não é foco de ninguém. Eu acho mais interessante porque a Bia é", disse Matteus. " A Bia ia ser mais interessante na liderança", acrescentou Davi.



Nesta madrugada, Matteus tinha expressado sua opinião para Alane na Cozinha do BBB: "Para o nosso jogo, seria muito melhor a Bia ficar com a liderança''.



A decisão será anunciada no programa ao vivo desta sexta-feira (23).

