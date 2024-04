A- A+

BBB 24 Quem deve ser eliminado do BBB 24 nesta quinta-feira (4)? Saiba o que as enquetes apontam MC Bin Laden e Davi disputam a preferência do público em mais um Paredão

No “Modo Turbo”, o BBB 24 realiza mais um Paredão nesta quinta-feira (4). Davi e MC Bin Laden são os “emparedados” da vez e, levando em conta o que apontam as principais enquetes, o resultado não deve surpreender o público.

Bin deve ser o eliminado da vez. Em atualização feita às 18h, o Votalhada - perfil que faz uma média ponderada de sites e redes sociais - aponta que o funkeiro pode deixar a casa com 79,19% dos votos.

No mesmo horário, a enquete do site Uol apontava 72,73% para o cantor e 27,27% para o motorista por aplicativo. Já no portal Extra, a diferença é um pouco menor: Bin com 71,07% e Davi com 28,93%.



Rivais no jogo, Davi e Bin Laden protagonizaram algumas das brigas mais acaloradas desta edição. Por conta disso e pelo favoritismo do baiano, era esperado que o MC tivesse uma rejeição muito maior do que a que os resultados parciais projetam.

