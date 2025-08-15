A- A+

celebridades Quem é a amiga brasileira que defende Nicola Peltz em meio à rixa com a família Beckham Rebecca Faria ficou conhecida ao atender celebridades como Jennifer Aniston, Kourtney Kardashian e Hailey Bieber em seu spa

Ao se referir à atriz Nicola Peltz nas redes sociais, Rebecca Faria expressa toda a amizade que tem por ela. Ela tem usado o espaço ainda para defender a amiga em um embate que ela vem enfrentando. A artista, que recentemente renovou os votos de casamento com Brooklyn Beckham, tem travado uma séria e prolongada discussão com a família do marido, criticando inclusive um suposto “comportamento tóxico” dos sogros, Victoria e David Beckham, além dos cunhados, gerando grande repercussão na mídia.

Nicola e Brooklyn casaram sem a presença dos pais dele. Em meio aos comentários negativos de fãs da família Beckham à atriz, Rebecca tem rebatido vários dos comentários. “Adoro ver pessoas que passam anos em terapia por causa de laços familiares tóxicos vindo aqui e julgando alguém que realmente teve coragem de se afastar”, disse a brasileira em resposta a um internauta.

“Todo mundo sempre bajulou os Beckhams, e Nicola foi a primeira a defender seus valores, sem se importar com a fama ou o dinheiro deles. No momento em que não puderam controlar tudo, perderam a cabeça e começaram a plantar matérias falsas para prejudicá-la publicamente. Conheço Nicola há anos; ela é genuína, humilde e se recusa a viver em um mundo falso.”

Ao responder outras pessoas em publicações na conta da própria Nicola sobre o casamento, ela ainda afirmou: “O que é realmente idiota é ficar stalkeando a página de alguém e depois ficar irritado quando eles postam”. “Louco… quase como se as pessoas tivessem permissão para postar suas próprias fotos de casamento na própria página enquanto o resto do mundo ainda existe”, escreveu ela a outra internauta.

De acordo com Rebecca, além da amizade, ela e Nicola começaram a se relacionar por meio do trabalho. A brasileira tem o Detox by Rebecca, um dos primeiros spa de drenagem linfática criado por uma brasileira na cidade de Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. No espaço, atende celebridades como Jennifer Aniston, Kourtney Kardashian, Hailey Bieber e Ariana Grande.

“Trabalho com a Nicola há quase uma década e nunca vi uma família tratar os empregados com tanto respeito e carinho! Eles são um poço de amor e humildade! Estranho são pessoas que não conhecem o casal vir aqui despejar veneno à troco de nada”, disse ela ao comentar o embate no núcleo dos Beckham.

Veja também