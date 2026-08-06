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Famosos Quem é a atriz ex-Malhação que 'escondeu' a gravidez por 7 meses: "Não queria que nada atrapalhasse" Caroline Dallarosa decidiu por manter a gestação em segredo pela privacidade dela e do pai do bebê, Haroldinho Freitas

A atriz Caroline Dallarosa contou aos seguidores que está grávida. Mas, diferente do que costuma acontecer nesse tipo de anúncio, a gestação não está em seu início.



Pelo contrário, a artista já está no sétimo mês. A decisão de “esconder” a novidade do público teve por objetivo preservar sua privacidade diante da exposição que a gravidez poderia gerar — algo a que nem ela nem o pai do bebê, Haroldinho Freitas, que não é uma pessoa pública, são afeitos, como a própria atriz explicou em uma publicação.

“(Mantive a gravidez em segredo) porque queria ter uma gestação tranquila. A internet tem muita gente boa, mas, ao mesmo tempo, muita gente ruim também. Não queria que nada atrapalhasse esse momento. O papai da neném também não é figura pública, então resolvi blindar ele também”, afirmou ela.





Caroline Dallarosa e Haroldinho Freitas — Foto: Reprodução/Instagram

Caroline é natural de Campo Largo, cidade da Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. Ao despontar como atriz, ela participou de produções como “Malhação: toda forma de amar” (2019), “ Além da ilusão” (2022) e “Garota do momento” (2025).





Até pouquíssimo tempo, os seguidores nem sabiam que ela estava em um relacionamento com Haroldinho. Em 2023, Caroline havia anunciado um noivado com o empresário Solano Rodrigo, com quem estava havia cinco anos.

Em um story no Instagram, ela contou ainda que não esperava pela gravidez neste momento. “Na verdade, eu não estava esperando um positivo. Minha menstruação atrasou e achei que era coisa da minha cabeça, então fiz o teste achando que ia ficar ‘tranquila’ e ia descer. Pois bem, positivou. Entrei em estado de choque. Se não fosse o papai da Lia, provavelmente eu estaria em choque no banheiro até agora”, disse.

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