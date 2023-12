Quem é a atriz que interpreta Kate Middleton em "The Crown"?

A- A+

Quando Meg Bellamy recebeu a ligação que mudaria sua vida – aquela que lhe dizia que, após meses de audições, seria ela, entre milhares de aspirantes, quem interpretaria Kate Middleton na temporada final de “The Crown” – ela já estava de pé, à sombra do Castelo de Windsor. Mas ela ainda não parecia uma realeza.

“Eu estava agachada, fantasiada, entre os caminhões de lixo de um estacionamento de entregas na Legoland”, disse Bellamy, 21 anos, em uma suíte de hotel em Londres no mês passado. “Até aquele momento, minha atuação mais regular era interpretar um tijolo de plástico vermelho.”

Em 2022, e sem experiência profissional em atuação, ela trabalhava como performer no parque temático quando viu no Twitter uma chamada de elenco para o papel de Kate Middleton. A competição para interpretar uma das mulheres mais famosas do mundo durante seus anos de faculdade foi acirrada. Milhares de jovens atrizes postaram vídeos sobre suas audições. Mas depois que um vizinho comentou sobre sua semelhança com a futura rainha da Grã-Bretanha, Bellamy, arrasada após várias rejeições nas escolas de teatro, decidiu tentar o papel. Três semanas depois de enviar a fita, ela recebeu uma ligação – a primeira no que levaria um mês de processo de seleção de elenco.

"Eu realmente nunca acreditei que conseguiria o papel, pelo menos não no começo”, disse ela. “Mas então, a cada rodada, comecei a sentir que tinha uma chance real e que poderia realmente ser minha. Quando isso aconteceu, fiquei completamente chocada.”



Agora, mais de dois anos depois dessa ligação, a trajetória de Bellamy da obscuridade à beira do estrelato parece estar bem encaminhada. Na semana passada, ela apareceu na capa do The Daily Telegraph, que usou um still da série que recriou o momento em 2002, quando Middleton, em uma passarela de moda beneficente com um vestido ousado e transparente, havia rumores de ter virado a cabeça do príncipe William pela primeira vez.

Esta semana, antes do lançamento da Parte 2 de “The Crown” em 14 de dezembro, Bellamy estava no tapete vermelho na estreia em Londres com um vestido de coluna Valentino creme – 24 horas depois de comparecer ao Fashion Awards, onde ela usou um vestido blazer com terno e gravata de Huishan Zhang.

E durante meses ela foi cortejada por grandes nomes da moda como Gucci e Dior – ela compareceu aos desfiles da Dior em Paris em julho e setembro – que têm o hábito de abocanhar talentos emergentes com contratos suculentos antes de ascenderem ao auge da celebridade. Afinal, se uma casa de moda não pode contratar a Princesa de Gales para vender batons e bolsas, talvez a atriz desconhecida que a interpreta para um público de milhões seja a segunda melhor opção.

Ao longo de suas seis temporadas, o elenco de “The Crown” foi em grande parte ancorado por uma constelação de artistas consagrados, embora também tenha impulsionado as carreiras brilhantes de vários rostos novos, incluindo Emma Corrin, que interpretou a Princesa Diana na 4ª temporada. O que levou os executivos a apostar Bellamy para esse papel?

“Descobrimos que havia nela uma abertura, uma inteligência e uma doçura, e uma química entre ela e Ed McVey, que interpreta o príncipe William”, disse Robert Sterne, diretor de elenco de “The Crown”. “Você queria viajar com Meg. Você queria que ela lhe contasse a história.

Fazendo justiça a Kate

Muito já foi dito sobre os paralelos entre Bellamy e Middleton, além de seus traços delicados e cabelos ruivos brilhantes. Como ambos foram criados por famílias próximas no condado real de Berkshire. (Bellamy nasceu em Leeds, em Yorkshire, e tem uma leve pontada nortenha que ainda perdura em algumas de suas vogais.) Como ambos eram extremamente esportivos na escola, com um amor especial pelo lacrosse. (Bellamy, que disse ser acadêmica, também era monitora-chefe, o que é semelhante a um presidente de classe.)

Mas, ao contrário da Princesa de Gales, que estudou história da arte na Universidade de St. Andrews, Bellamy não frequentou a universidade. Depois de uma série de estrelas em produções musicais escolares, incluindo Sandy em “Grease” e Scaramouche em “We Will Rock You”, ela queria apenas atuar. Ela tem plena consciência de que as pessoas esperam a vida inteira por uma pausa como a dela, que ocorre meses depois de terminar o ensino médio.

Antes das filmagens de seis meses, Bellamy passou meses se preparando para interpretar Middleton. Ela assistiu a documentários e leu trechos de jornais compilados por pesquisadores. Ela também trabalhou com treinadores de movimento e voz para aperfeiçoar seu desempenho. Ela levou fantasias para casa - um guarda-roupa nostálgico inspirado nos anos 90, com jeans largos de cintura baixa, tops peplum, cintos grossos e botas de camurça com franjas até o joelho - para usar enquanto praticava suas falas.

“Devo ter parecido louca”, disse Bellamy. “Eu estaria vestido como ela, lendo um livro sobre ela e tentando soar como ela enquanto andava pela casa.” Ela observou que, embora haja inúmeras filmagens de Middleton depois que ela se juntou formalmente à família real em 2011, há pouco - além de um punhado de fotos de paparazzi - de seu tempo em St. Andrews, onde ela primeiro fez amizade e depois se apaixonou por William.

“Sua primeira entrevista à imprensa foi quando ela ficou noiva, aos 29 anos, então ela era uma espécie de tela em branco”, disse Bellamy. “Passei muito tempo pensando em como ela seria antes de saber aonde a vida a levaria e que William se tornaria seu marido. Espero ter feito justiça a Kate.”

Ao mesmo tempo, ela acrescentou, foi bom remover a camada de complexidade que acompanha o fato de ser da realeza e apenas interpretá-la como uma garota que está indo para a universidade e se apaixonando.

Quando as fotos de Bellamy e McVey filmando em St. Andrews surgiram nesta primavera - e desde então - houve um intenso interesse online em sua vida privada e nos próximos passos de sua carreira. (Até agora, Bellamy ainda não anunciou seu próximo papel.) Ultimamente ela tem trabalhado com a estilista Felicity Kay para aprimorar sua imagem pública e construir uma marca para si mesma.

Ser colocada sob os holofotes lhe deu uma vaga noção de como deve ser ser da realeza?

“É algo em que estive pensando, especialmente porque fizemos mais divulgação antes do lançamento”, disse ela. “Eu realmente não consigo imaginar o nível de pressão que a realeza enfrenta no dia a dia. Quer dizer, até o mês passado eu nunca tinha estado em Hollywood. Então eu não estava apenas lá, mas em um tapete vermelho com pessoas gritando meu nome.”

Ela acrescentou: “Mas continuo dizendo a mim mesma que isso é algo com que sempre sonhei. É preciso lembrar que, antes de tudo isso, eu usava uniforme escolar e só podia comprar marcas de rua como a Primark.”

