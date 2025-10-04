A- A+

Quem é a brasileira que fez todos os jurados do The Voice Alemanha virarem as cadeiras

De volta ao The Voice Alemanha, a brasileira Oxa arrepiou todos os jurados com uma performance “Earth song”, de Michael Jackson, nesta quinta-feira, fazendo com quem todos os quatro virassem suas cadeiras na fase de audições às cegas.

A cantora e dançarina paulista radicada no país, que se identifica como “uma pessoa queer de gênero fluido”, chegou às finais da competição em 2019, e agora foi convidada para participar da temporada "All Stars", toda formada por ex-participantes.

Para a sua apresentação, ela escolheu uma das canções do álbum "HIStory: Past, present and future, Book I", de 1995, na qual o Rei do Pop já abordava o temor com questões relacionadas ao meio ambiente, proteção animal e mudanças climáticas.

Após o sucesso em 2019, Oxa (cujo nome artístico vem de “Oxalá”) vem trabalhando sua carreira solo ao mesmo tempo em que integra o elenco de grandes musicais na Europa, a exemplo de "O Rei Leão", "Tarzan", "Kinky Boots", "West Side story", "Tina Turner" e "Moulin Rouge". Atualmente participa de "MJ the Musical", interpretando o próprio Rei do Pop.

