A- A+

famosos Quem é a brasileira que traiu o marido com Axl Rose Erica Mindegaard teria se envolvido com o cantor no último sábado, quando a banda Guns N' Roses fez um show na Dinamarca, onde ela vive

A brasileira Erica Mindegaard virou assunto nas redes sociais, após afirmar que traiu o seu marido com Axl Rose, vocalista da banda Guns N’ Roses. Segundo ela, o encontro com o cantor teria acontecido no último sábado (17), em Copenhagen, capital da Dinamarca, onde o grupo se apresentou no fim de semana.

Erica nasceu em Caxias, no Maranhão e é casada há mais de 10 anos com o dinamarquês Nikolaj Mindegaard. O casal, tem dois filhos, Maria, de 12 anos, e Benjamin, de 8. A brasileira é bastante ativa nas redes sociais e acumula 15 mil seguidores em seu perfil no Instagram, onde publica dicas para cuidar dos cachos, rotina da família e até registros sensuais.

A influenciadora é embaixadora da marca de cosméticos Âme Pure Beauty e tem um perfil para compartilhar pinturas. Nesse perfil, diz que ainda não sabe pintar, mas ama fazê-lo.

Ataques racistas

Após a repercussão do caso com Axl Rose, Érica Mindegaard afirmou estar recebendo ataques racistas.

"Só quero informar que os racistas estão sendo todos printados. E não adianta se esconder atrás de fake. Já sabe, né?" anunciou Érica, nos Stories do Instagram.

Em imagens compartilhadas por ela, é possível ler as ameaças que tem recebido. "Preta feia. V** merece morrer! Não sei porque os gringos ainda se misturam com essa raça suja!", disse um dos ataques racistas divulgados por ela.

O affair de Erica e Axl chegou à web após os dois serem flagrados em um encontro num bar de Copenhagen, onde aparecerem no fundo de um vídeo conversando e se abraçando. O Guns N’ Roses segue em turnê pela Europa: após o show na Dinamarca, eles tocam nesta quarta-feira (21) em Oslo (Noruega); no dia 3 de julho em Frankfurt (Alemanha); dia 5 em Bern (Suíça); e dia 8 em Roma (Itália). No mês que vem o grupo ainda irá se apresentar na França, na Romênia, na Hungria e na Grécia.

Veja também

leilão Chapéu do 1º "moonwalk" de Michael Jackson vai a leilão e pode render R$ 522 mil