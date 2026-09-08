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FAMOSOS Quem é a esposa de Kadu Moliterno, musa do OnlyFans que curtiu o Rock in Rio ao lado do ator Juntos há mais de uma década e casados desde 2016, o ator e a influencer fizeram uma rara aparição pública entre os shows, na Cidade do Rock

Kadu Moliterno aproveitou o Rock in Rio, no último domingo (6), na companhia da esposa, Cristianne Moliterno.



Juntos há mais de uma década e casados desde 2016, o ator e a influencer fizeram uma rara aparição pública entre os shows, na Cidade do Rock — instalada no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mas quem é a mulher que acompanha o veterano da televisão? Além de atuar na produção de conteúdo, ela construiu carreira no fisiculturismo e também publica em plataformas por assinatura, como OnlyFans e Privacy.





Kadu Moliterno com a mulher, Cristianne — Foto: Reprodução/Instagram

Cristianne é 26 anos mais jovem que Kadu e adotou o sobrenome do ator após o casamento. Nas redes sociais, reúne mais de 100 mil seguidores e compartilha parte de sua rotina dedicada aos treinos e à alimentação.

A influencer também tem trajetória como atleta de fisiculturismo e já participou do Mr. Olympia. Cristianne conquistou quatro premiações na categoria Wellness, voltada para competidoras com desenvolvimento muscular e proporções específicas.





Segundo Kadu, o relacionamento também influenciou seus hábitos. O ator já contou que passou a se dedicar mais aos exercícios e aos cuidados com a alimentação desde que se casou com a atleta.

— Ela é uma atleta fisiculturista, então o casamento me levou a outro nível, seja em treinos diários, dietas e cuidados constantes. Eu me sinto um garoto. Treinamos juntos em alguns dias e separados em outros. Eu gosto de treinar às 6h da manhã, o que ela já não gosta — disse o ator em uma entrevista à coluna Play, do GLOBO.

Além do universo fitness, Cristianne mantém perfis no OnlyFans e no Privacy, onde publica conteúdo sensual mediante assinatura. Ela já afirmou que o marido apoia seu trabalho e ressalta que suas publicações não têm caráter pornográfico.

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