A- A+

Nahim Quem é a ex-mulher de Nahim que participou de realities e proibiu filha de entrar no velório do pai? Nahim despontou nos anos 1980 com hits como Dá Coração e Coração Melão

O velório do cantor Nahim, na última quinta-feira (13), gerou repercussão por elucidar desavenças entre a família do cantor. Uma delas foi a proibição de Noelle, primogênita de Nahim, de entrar no velório do próprio pai. A ordem veio da ex-mulher do cantor, Andreia de Andrade.

Nahim foi encontrado morto na casa onde vivia em Taboão da Serra, São Paulo, na última quinta-feira (13). Ele tinha 71 anos. A causa da morte ainda não foi identificada, mas o caso foi registrado como "morte suspeita", segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado.

Andreia justificou a ausência de Noelle alegando que pai e filha não conversam desde 2009.

Ela confirmou, em entrevista ao SBT, que a mulher de 39 anos, fruto do primeiro casamento de Nahim, não seria bem-vinda caso quisesse ir ao velório. "Não vai se despedir do pai. Não perca seu tempo", disse.

Quem é Andreia de Andrade?

Andreia de Andrade tem 52 anos e é empresária, mas ficou mais conhecida publicamente após participar de reality shows. Entre eles, o Power Couple, da Record TV, que disputou junto de Nahim.



No programa, eles contaram que se conheceram em um acidente de carro. Nahim teria batido a traseira do carro no veículo de Andreia. Eles foram o terceiro casal eliminado da edição, com 18,13% dos votos.

Nahim e Andreia ficaram juntos por 13 anos, sendo cinco deles de casamento. Anunciaram a separação em outubro de 2023.



"Nosso casamento chegou ao fim. Não teve briga, mágoa, traumas… A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que fomos um dia: com muito amor, respeito e amizade", afirmaram em comunicado.

Neste ano, já separada de Nahim, Andreia participou do reality A Grande Conquista, também da Record, sendo eliminada no início da maio. Atualmente, ela mantém 68,8 mil seguidores no Instagram.

Morte de Nahim

Nahim morreu aos 71 anos em sua residência, em Taboão da Serra, São Paulo, para onde se mudou após a separação de Andreia Em nota enviada ao Estadão, a Secretaria de Segurança Pública do Estado disse que o caso foi registrado como "morte suspeita"

"Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que a vítima estava sozinha em casa, quando caiu da escadaria da residência. O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados e constataram o óbito. O corpo foi encaminhado ao IML e o caso foi registrado como morte suspeita no 1º DP de Taboão da Serra", afirma o comunicado.

Nahim despontou nos anos 1980 com hits como Dá Coração e Coração Melão. Frequentemente participava de programas apresentados por Silvio Santos, como o Qual é a Música, além de já ter sido participante do reality A Fazenda.

Em 2019, o cantor foi detido por descumprir medida judicial que o proibia de se aproximar de ex-mulher (anterior a Andreia). Ele cumpriu a medida em liberdade, e alegou que tentou visitar os cachorros na casa da ex. Em 2022, recebeu uma homenagem na Câmara Municipal de São Paulo. O cantor ganhou um certificado de "Ídolo Inesquecível" por conta do seu trabalho na música.

Veja também

perseguição Stalker de Débora Falabella: moradora do Recife perseguiu atriz por mais de 10 anos