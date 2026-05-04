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FAMOSOS Quem é a ex-namorada de Alanis Guillen que deverá ficar longe dela devido à medida protetiva movida Giovanna Reis ganhou visibilidade repentina nas redes sociais recentemente após a circulação de prints atribuídos a ela com conteúdo nazista, racista, homofóbico, transfóbico e gordofóbico

Alanis Guillen parece viver um período turbulento na vida pessoal. Segundo a Folha de S. Paulo, a atriz conseguiu uma medida protetiva contra a ex-namorada, Giovanna Reis, com base na Lei Maria da Penha. Em seu pedido, Alanis relatou ameaças, perseguição e invasão de domicílio por parte da ex-companheira.

Quem é Giovanna Reis?

O nome de Giovanna Reis ganhou visibilidade repentina nas redes sociais recentemente após a circulação de prints atribuídos a ela com conteúdo nazista, racista, homofóbico, transfóbico e gordofóbico. A repercussão do caso culminou no fim de seu relacionamento com a atriz Alanis Guillen e em seu impedimento de acessar um dos camarotes mais badalados do carnaval de Salvador.

Giovanna Reis tem 28 anos, nasceu no Rio de Janeiro e mantinha, até recentemente, uma rotina discreta e com baixa exposição pública. Ela atua como produtora e gestora de projetos do festival Rock The Mountain e também trabalha em um estúdio de arte e design.

Foi justamente no festival que o relacionamento com Alanis ganhou visibilidade. Na edição mais recente do evento, a atriz marcou presença para prestigiar a então namorada. "É muito bom. Eu tô aqui também por ela. A minha namorada está produzindo o festival, então eu vim prestigiar também. Muito legal", disse Alanis ao Gshow em 2025.

Marco no combate à violência doméstica

A medida protetiva inclui restrições típicas desse tipo de decisão, como a proibição de contato por qualquer meio e a obrigatoriedade de manter distância física mínima. Esse tipo de medida é previsto na Lei Maria da Penha e pode ser concedido de forma emergencial quando há indícios de risco à integridade física ou psicológica da vítima.

A Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, é considerada um marco no combate à violência doméstica no Brasil. Embora frequentemente associada a casos envolvendo casais heterossexuais, sua aplicação também se estende a relações homoafetivas, como no caso envolvendo Alanis Guillen. O principal objetivo da legislação é prevenir e coibir situações de violência, garantindo proteção rápida e eficaz às vítimas.

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