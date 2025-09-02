Ter, 02 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça02/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Famosos

Quem é a filha trans de José de Abreu que tem apoio do pai "desde o primeiro dia" e namoro discreto

Beatriz Abreu, de 25 anos, mora em Los Angeles e é a filha caçula do ator que ainda outros quatro filhos

Reportar Erro
Beatriz, filha do ator José de Abreu, tem namoro discreto nos EUA Beatriz, filha do ator José de Abreu, tem namoro discreto nos EUA  - Foto: Reprodução/Instagram

Beatriz Abreu — filha do ator José de Abreu — já demonstrou algumas vezes o quanto ama a sua namorada, Flora Xia. As duas trabalham na concepção de artes e de cenários para as indústrias de jogos e animações. Atualmente, ela, que tem 25 anos, vive em Los Angeles, nos Estados Unidos, e começou a morar no país em 2018. Um ano depois, segundo seu pai, ela expôs pela primeira vez publicamente a sua transexualidade.

O ator teve cinco filhos: Rodrigo — que morreu aos 21 anos, em 1992, ao cair da janela de seu apartamento no Rio —, Theo, Ana, Cristiano e Beatriz, frutos de três casamentos. A caçula nasceu do relacionamento de José de Abreu com Andrea Pontual. Em entrevista ao jornal Extra em 2021, o artista havia comentado sobre o momento em que a filha havia revelado a sua transexualidade:

— Minha última filha é trans (…) Já estamos vivendo há dois anos assim. Eu apoiei desde o primeiro dia que soube. Estamos fazendo um trabalho lento, com assistência psicológica, e espero que ela encontre o seu caminho e seja feliz — afirmou o veterano. — Minha relação com Ana seguiu a mesma linha que a dos demais.

 

José de Abreu e a filha, Beatriz José de Abreu e a filha, Beatriz — Foto: Reprodução/Instagram

Leia também

• R$ 28 milhões e "quarto das princesas": conheça o jato que levou Virginia e amigos à "eurotrip"

• Hidrogel nos glúteos: entenda o procedimento que fez a influenciadora Juju Ferrari ser internada

• Dado Dolabella tem crise de ciúmes e ataca Luan Pereira, colega de Wanessa na Dança dos Famosos



Atualmente, Beatriz trabalha na Lightfarm Studios como artista visual que desenvolve artes para games, atuando na produção de cinematics para o jogo Valorant. “Com foco em criação de mundos de ficção científica e fantasia, utiliza uma variedade de técnicas em 3D e 2D para desenvolver projetos originais e únicos”, diz a garota em seu portfolio. Aliás, o seu perfil no Instagram é integralmente sobre o trabalho.

Raros são os momentos em que ela publica com a namorada, Flora. Em 2022, ao voltar de uma viagem à Europa, ela falou sobre o quanto estava feliz no relacionamento: “Não costumo postar muito sobre coisas pessoais aqui, mas oi. Acabei de voltar da melhor viagem de toda a minha vida com a minha pessoa favorita no mundo inteiro, e é difícil até descrever ou acreditar em como eu estou feliz”, disse ela.

“Os últimos 20 dias foram alguns dos melhores da minha vida e acho que nunca vou esquecer tantas das coisas que fizemos juntos. Sempre teremos Paris. Te amo demais”, continuou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter