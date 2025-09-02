Quem é a filha trans de José de Abreu que tem apoio do pai "desde o primeiro dia" e namoro discreto

A- A+

Beatriz Abreu — filha do ator José de Abreu — já demonstrou algumas vezes o quanto ama a sua namorada, Flora Xia. As duas trabalham na concepção de artes e de cenários para as indústrias de jogos e animações. Atualmente, ela, que tem 25 anos, vive em Los Angeles, nos Estados Unidos, e começou a morar no país em 2018. Um ano depois, segundo seu pai, ela expôs pela primeira vez publicamente a sua transexualidade.

O ator teve cinco filhos: Rodrigo — que morreu aos 21 anos, em 1992, ao cair da janela de seu apartamento no Rio —, Theo, Ana, Cristiano e Beatriz, frutos de três casamentos. A caçula nasceu do relacionamento de José de Abreu com Andrea Pontual. Em entrevista ao jornal Extra em 2021, o artista havia comentado sobre o momento em que a filha havia revelado a sua transexualidade:

— Minha última filha é trans (…) Já estamos vivendo há dois anos assim. Eu apoiei desde o primeiro dia que soube. Estamos fazendo um trabalho lento, com assistência psicológica, e espero que ela encontre o seu caminho e seja feliz — afirmou o veterano. — Minha relação com Ana seguiu a mesma linha que a dos demais.





José de Abreu e a filha, Beatriz — Foto: Reprodução/Instagram





Atualmente, Beatriz trabalha na Lightfarm Studios como artista visual que desenvolve artes para games, atuando na produção de cinematics para o jogo Valorant. “Com foco em criação de mundos de ficção científica e fantasia, utiliza uma variedade de técnicas em 3D e 2D para desenvolver projetos originais e únicos”, diz a garota em seu portfolio. Aliás, o seu perfil no Instagram é integralmente sobre o trabalho.

Raros são os momentos em que ela publica com a namorada, Flora. Em 2022, ao voltar de uma viagem à Europa, ela falou sobre o quanto estava feliz no relacionamento: “Não costumo postar muito sobre coisas pessoais aqui, mas oi. Acabei de voltar da melhor viagem de toda a minha vida com a minha pessoa favorita no mundo inteiro, e é difícil até descrever ou acreditar em como eu estou feliz”, disse ela.

“Os últimos 20 dias foram alguns dos melhores da minha vida e acho que nunca vou esquecer tantas das coisas que fizemos juntos. Sempre teremos Paris. Te amo demais”, continuou.

