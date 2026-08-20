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FAMOSOS Quem é a irmã de Bruna Marquezine, que entrou para agência de artistas e adotou sobrenome da atriz Aos 21 anos, Luana Marquezine é a irmã mais nova de Bruna, e quer se lançar na dramaturgia e na música

Anunciada como o novo talento da agência Coolab nesta quarta-feira (19), Luana Maia, irmã caçula de Bruna Marquezine, adotou o nome da familiar famosa ao se lançar no meio artístico. No comunicado, a artista de 21 anos se apresenta com o sobrenome Marquezine — a irmã também é representada pela empresa de comunicação.

"Da dança às artes cênicas e visuais, Luana Marquezine transita por diferentes linguagens criativas e começa a construir seu caminho no universo artístico e digital. Bem-vinda ao time de talentos", divulgou a agência, em publicação no Instagram. "Tô muito feliz de fazer parte dessa equipe linda", comentou Luana.

O ator João Guilherme, que se relacionou com Bruna entre agosto de 2024 e fevereiro de 2025, também vibrou por Luana. "Chique", escreveu.

O sobrenome da família das artistas é Reis Maia. Em entrevistas, Bruna explicou que escolheu usar “Marquezine” em homenagem à avó. A decisão também ajudou a diferenciá-la de outras atrizes com nomes semelhantes na primeira agência em que trabalhou.

Luana e o começo de sua carreira

Em conversa com a revista Glamour, Luana explicou que a relação com a arte se iniciou ainda na infância. Aos quatros anos, ela desbravou a dança. "Eu amava a sensação dos palcos. Achava que era um frio na barriga gostoso e você saía com uma sensação de gratidão", descreveu.

Quando criança, Luana acompanhava Bruna em gravações, o que a aproximou das artes cênicas. Mesmo que inspirada pela irmã, a paixão pelo teatro foi desenvolvida a partir de experiências próprias. Após 20 anos de dedicação à dança, Luana entrou em uma pausa temporária para entrar no curso de graduação em Artes Visuais na Belas Artes, faculdade de São Paulo. Ao experimentar diferentes linguagens, ela tenta construir uma própria identidade no cenário profissional.

— Hoje, eu não consigo enxergar um lugar em que eu não converse essas áreas — explica. —Tento fazer as minhas produções, sempre que posso, incrementando um pouquinho de uma na outra, fazendo alguma coisa diferente que misture o cênico com a dança, que misture a dança com a pintura. Adoro fazer essas misturinhas.

Luana reconheceu que comparações com Bruna são inevitáveis. Para contorná-las, ela busca investir em estudos, em busca de uma entrada positiva no mundo artístico:

—Todo mundo produz, todo mundo tem uma entrega e vai ter uma recepção e o seu devido reconhecimento. Estou me munindo de tudo que posso para conseguir entregar algo legal depois.

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