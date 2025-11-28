A- A+

LUTO Quem é a mãe da atriz Mel Maia, que morreu aos 53 anos Empresária Débora Maia compartilhava registros do trabalho da filha nas redes sociais

A empresária Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia, morreu aos 53 anos em sua casa na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. A informação foi compartilhada nas redes sociais da atriz na tarde desta sexta-feira (28). De acordo com a revista Quem, o velório acontecerá neste sábado (29) no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, com início da cerimônia previsto para 12h15.

“Neste momento de dor e luto, pedimos a todos os fãs, imprensa, amigos e parceiros que compreendam a necessidade de recolhimento e privacidade da família. Agradecemos a todos pela compreensão e respeito”, diz uma nota publicada no perfil da artista.

Além de Mel, a empresária deixa ainda a filha Yasmin Maia, estudante de Odontologia.





A empresária costumava mostrar diversos registros dos trabalhos de Mel, além de outros momentos ao lado da família e dos amigos. Além das duas filhas, Débora teve um filho mais velho, Lukas, que morreu aos três anos. Ela também cuidava da carreira do jovem surfista Lorenzo Abreu, de 11 anos, e vivia sozinha desde o fim do relacionamento com Luciano Souza, com quem ela teve a atriz.

Nas redes sociais, o seu perfil conta com cerca de 100 mil seguidores. Nos últimos dias, publicou conteúdos destacando o sucesso de Mel na série “Os donos do jogo”, da Netflix.

