Famosos Quem é a modelo francesa que tem sido vista com Rosalía e seria seu novo romance Loli Bahia, de 23 anos, é nome que tem ganhado projeção no mundo da moda e, novamente, apareceu de mãos dadas com artista espanhola

A cantora Rosalía, de 33 anos, e a modelo Loli Bahia, de 23, foram flagradas mais uma vez em público andando de mãos dadas. Deste vez foi durante um passeio pelas ruas de Paris, durante compras para casa, na última segunda-feira (12). Nenhuma das duas veio a público confirmar uma relação amorosa, mas os rumores — e as expectativas — crescem a cada dia, especialmente quando são vistas juntas, como aconteceu no réveillon no Rio de Janeiro.

Dolores Bahia Roubille é uma modelo e atriz francesa de 23 anos que se consolidou no mundo da moda nos últimos anos. Nascida em Lyon, seu pai tem ascendência espanhola e sua mãe, raízes argelinas. Roubille foi descoberta antes de completar 18 anos, após participar do concurso internacional de modelos Egeri Tour, realizado em sua cidade natal.



Em outubro de 2018, ela venceu a final do concurso em Paris, o que a colocou no radar de diversas agências parisienses importantes e marcou o início de sua carreira profissional. Ela tinha 17 anos.





Loli Bahia — Foto: Reprodução/Instagram

Loli virou figura recorrente nos desfiles da Chanel, chegando a abrir e encerrar apresentações da maison. Seu currículo inclui convites de grifes como Saint Laurent, Givenchy, Rabanne, Coperni, Courrèges, Max Mara, Prada e Versace, além de aparições em capas da revista Vogue.

Em janeiro de 2023, a Yves Saint Laurent Beauty escolheu a modelo como sua embaixadora. No ano passado, desempenhou um papel central no desfile da coleção Cruise 2025 da Chanel e estrelou a campanha da coleção de joias finas Chanel Nº 5, que incluiu um filme dirigido por Gordon von Steiner.

Antes mesmo da passagem pelo Brasil, em outras ocasiões, a aproximação entre Rosalía e a modelo já estava de alguma forma sob os holofotes. Um dos casos foi em novembro, em Madri, na Espanha, quando foram fotografadas por paparazzis. Mas foi no Rio de Janeiro que ficou mais às vistas. Além de serem vistas caminhando de mãos dadas, as duas apareceram em clima de descontração na Praia de Ipanema, no réveillon, e chegaram a entrar no mar juntas, aproveitando a noite do verão carioca.





Como apontam os fãs, com Loli, Rosalía enfim estaria vivendo uma nova fase de sua vida. Isso porque a cantora havia afirmado, em uma entrevista ao podcast Radio Noia, da Radio Primavera Sound, que estava vivendo um momento de abstinência sexual voluntária.

“Quero deixar claro que não dou mais espaço a paixões platônicas, essa fantasia, essa ilusão que não leva a lugar nenhum. Acabou. Eu, neste momento, estou solteira”. Mas logo na sequência disse que pratica celibato voluntário, não tendo relações sexuais de forma permanente.

Bem verdade é que Rosalía prefere mesmo é manter a sua vida pessoal um pouco mais longe da mídia. O namoro de cinco meses que teve com Hunter Schafer, estrela da série “Euphoria”, por exemplo, só foi revelado ao público cinco anos depois, em 2024. “Não, eu não me pressiono”, disse a cantora, em entrevista à revista espanhola Elle, ao dizer se sente pressão em falar publicamente de sua sexualidade. “Penso em liberdade. É isso que me guia.”

