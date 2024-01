Quem é a modelo Juliana Nalú, ex-namorada de Kanye West e suposto affair de Lewis Hamilton

A- A+

A carioca Juliana Nalú, de 25 anos, foi clicada durante um passeio de barco em Trancoso, no litoral da Bahia, com o piloto inglês Lewis Hamilton. Internautas logo apontaram um possível affair entre os dois, afinal não é a primeira vez que vistos tão próximos assim. Modelo, atriz e ex-namorada de rappers famosos, não é de hoje que ela vem despertando a atenção das redes sociais.

Saiba mais sobre Juliana Nalú

Ex-namorados rappers

Juliana já assumiu publicamente um namoro com o cantor americano Kanye West, que agora tem por nome Ye. O caso foi confirmado nos últimos meses de 2022. Ao compartilhar uma foto no X (ex-Twitter), a carioca despertou a curiosidade do mundo inteiro e teve seu nome entre os termos mais buscados do Twitter no Brasil, com mais de 10 mil menções.

Além de Kayne West, a ela já foi namorada de L7NNON, também rapper.

Modelo internacional

A brasileira já estrelou diversas campanhas publicitárias, inclusive internacionais, como da Skims. A marca pertence à socialite Kim Kardashian, com quem Kenye West já foi casado.

Atriz, par de Chay Suede

Juliana interpretou Marina, em uma participação no último capítulo de "Segundo sol", em 2018. Ela fez par romântico com o personagem de Chay Suede, Ícaro.



Redes sociais

Com fotos demonstrando amor pelo Brasil, a começar pelas roupas com referências ao país, seu Instagram é repleto de fotos em sua cidade natal, nas praias do Rio de Janeiro. Nesta rede social, a modelo é seguida por mais de 940 mil contas.

‘Filha de Beyoncé e Rihanna’

De perfil, outro detalhe chama a atenção. A semelhança física com duas divas do universo pop: é uma mistura de Beyoncé com Rihanna, o que a própria modelo já compartilhou em suas redes sociais.

