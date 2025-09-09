A- A+

CELEBRIDADES Quem é a modelo que oficializou união com Patrick Schwarzenegger após ele adiar a cerimônia Ator e Abby Champion se casaram em festa íntima, reservada à família, após dez anos de realcionamento

Patrick Schwarzenegger e Abby Champion têm um relacionamento de cerca de 10 anos — foram vistos juntos pela primeira vez em 2015, mas só confirmaram o namoro em público no ano seguinte. O ator, filho de Arnold Schwarzenegger, e a modelo enfim se casaram no último fim de semana, segundo o Daily Mail. A cerimônia foi íntima, reservada a familiares e amigos muito próximos, à beira de um lago em Idaho, nos Estados Unidos.

A realização da festa, entretanto, foi realizada um tempo depois do que havia sido planejado anteriormente. No início do ano, Patrick contou, em uma entrevista ao programa “The Drew Barrymore show”, que o motivo para o adiamento foi o convite para interpretar Saxon Ratliff na terceira temporada na série “The White Lotus”.





Abby Champion se casou com Patrick Schwarzenegger — Foto: Reprodução/Instagram

“Finalmente, há um ano e meio, nós ficamos noivos. Foi o nosso momento e foi algo incrível. Mas alguns dias depois, consegui o papel em ‘White Lotus’, e falei: ‘Abby, eu sei que estamos nesse auge do noivado e que queríamos nos casar este ano. Mas vamos ter que adiar. Consegui ‘White Lotus’ e vou filmar pelos próximos sete meses na Tailândia’”, disse ele. “Ela ficou muito feliz. Estava radiante porque era uma grande fã (da série).”





Abby tem 28 anos e é modelo que já desfilou para muitas marcas de luxo como Balmain, Chanel, Elie Saab e Victoria’s Secret. O casal havia anunciado o noivado em dezembro de 2023. Na legenda, eles escreveram “Para sempre e sempre”.



Na mesma entrevista ao “The Drew Barrymore show”, Patrick contou como conheceu Abby. “Ela estava em um encontro com outro amigo meu, e eu apareci nesse encontro. Tudo foi tranquilo. No começo, ela me dispensou por um tempo, mas finalmente conseguimos sair juntos”, disse.

“Com o passar dos anos, eu só fui me apaixonando cada vez mais por ela, pelo tipo de pessoa que ela estava se tornando e pelo que o nosso relacionamento também estava se tornando”, completou.

