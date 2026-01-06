A- A+

Famosos Quem é a modelo que teria conquistado Rosalía, em nova fase no Brasil: "Celibato voluntário acabou" Loli Bahia, de 23 anos, é nome que tem ganhado projeção no mundo da moda e apareceu de mãos dadas com artista espanhola

“Parece que o celibato voluntário da diva acabou, né?”, escreveu um fã de Rosalía ao comentar um vídeo em que Rosalía e Loli Bahia aparecem juntas, de mãos dadas, andando por uma rua do Rio de Janeiro.



A princípio, é só uma suposição mesmo. Até o momento, a cantora espanhola — que faz sucesso atualmente com o álbum “Lux” — e a modelo francesa, de 23 anos, ainda não confirmaram o seu romance publicamente, mas talvez nem precise: elas aparecem de mãos dadas em aparições pelas ruas do Rio de Janeiro, onde passaram o período de festas.

O suposto romance entre as duas tem deixado os fãs atônitos. Apesar de bastante jovem, Loli tem se destacado no universo das passarelas. Aos 17 anos, ela deu as caras nas passarelas em um desfile da Louis Vuitton, marco que abriu caminho para uma ascensão rápida e consistente. Logo no primeiro ano, participou de 65 apresentações, número que chamou a atenção do mercado.





Tornou-se figura recorrente nos desfiles da Chanel, chegando a abrir e encerrar apresentações da maison. Seu currículo inclui convites de grifes como Saint Laurent, Givenchy, Rabanne, Coperni, Courrèges, Max Mara, Prada e Versace, além de aparições em capas da revista Vogue.





Loli Bahia — Foto: Reprodução/Instagram

Antes mesmo da passagem pelo Brasil, em outras ocasiões, a aproximação entre Rosalía e a modelo já estava de alguma forma sob os holofotes. Mas foi por aqui que ficou mais às vistas. Além de serem vistas caminhando de mãos dadas, as duas apareceram em clima de descontração na praia e chegaram a entrar no mar juntas, aproveitando a noite do verão carioca.

Como apontam os fãs, com Loli, Rosalía enfim estaria vivendo uma nova fase de sua vida. Isso porque a cantora havia afirmado, em uma entrevista ao podcast Radio Noia, da Radio Primavera Sound, que estava vivendo um momento de abstinência sexual voluntária.





Rosalía — Foto: Reprodução/Instagram

“Quero deixar claro que não dou mais espaço a paixões platônicas, essa fantasia, essa ilusão que não leva a lugar nenhum. Acabou. Eu, neste momento, estou solteira”. Mas logo na sequência disse que pratica celibato voluntário, não tendo relações sexuais de forma permanente.

Bem verdade é que Rosalía prefere mesmo é manter a sua vida pessoal um pouco mais longe da mídia. O namoro de cinco meses que teve com Hunter Schafer, estrela da série “Euphoria”, por exemplo, só foi revelado ao público cinco anos depois, em 2024. “Não, eu não me pressiono”, disse a cantora, em entrevista à revista espanhola Elle, ao dizer se sente pressão em falar publicamente de sua sexualidade. “Penso em liberdade. É isso que me guia.”

Veja também