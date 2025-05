A- A+

Famosos Famosa pelo namoro e unida a MC Guimê pela "oração": quem é a noiva do funkeiro Fernanda Stroschein deixou de lado perfil mais discreto que tinha nas redes após oficializar união com funkeiro no ano passado e já tem 180 mil seguidores

Mesmo com cerca de 9,8 milhões de seguidores no Instagram, MC Guimê segue discreto e evita muitas aparições nas redes.

Atualmente, a única postagem em seu perfil é de quinta-feira (8), quando anunciou ao lado da noiva, Fernanda Stroschein, que os dois esperam o primeiro filho.

Recentemente, o funkeiro de 32 anos tornou público também o noivado com a amada, de 30, com quem assumiu o relacionamento em maio do ano passado.

“O nosso maior sonho se tornou realidade. Sim, nós seremos papais! Deus, toda honra e glória a Ti. Sem palavras pra descrever essa emoção que estamos sentindo, é tanta felicidade que nem cabe no peito. Não víamos a hora de compartilhar essa benção com vocês”, disse o artista em publicação em conjunto com a noiva.

A garota é natural de Balneário Camboriú, famosa cidade no litoral de Santa Catarina. Na cidade, ela administra uma loja de roupas voltada tanto para os públicos feminino e masculino.

Ela é filha de uma conhecida arquiteta da cidade litorânea e palestrante, Carla Stroschein, e tem ainda duas irmãs, que também ajudam na administração da empresa de design de interiores da mãe.

Em certa medida, Fernanda prefere uma vida um pouco mais discreta. Mas, com o início do namoro com Guimê, a empresária passou a ser acompanhada por milhares de pessoas.

Para se ter uma ideia, ela passou de 18 mil seguidores em abril do ano passado para cerca de 180 mil atualmente.

Apesar de terem oficializado o relacionamento somente no ano passado, Guimê e Fernanda já se conheciam havia bem mais tempo.

E, de acordo com a empresária, uma conexão através da religião surgiu antes mesmo de um envolvimento amoroso entre eles.

“Antes de ser amor era oração. Nós acreditamos em um Deus que une propósitos”, disse ela em uma publicação.

Assim como Guimê, a empresária é evangélica. Ela se batizou no ano passado no que diz ter sido “uma das melhores decisões da minha vida”.

Desde a oficialização do namoro, ela vem fazendo diversas publicações em que se declara ao funkeiro:

“Se você perguntar o que eu mais gosto em ti eu não vou saber responder. Posso até arriscar alguma coisa, elogiando o teu sorriso ou dizendo o quanto eu gosto do teu jeito, mas ainda seria pouco. Posso arriscar, que é a forma como tu me acorda de manhã, mesmo quando eu acordo de mau humor, ou, o café que tu faz e leva na cama para mim com um sorriso no rosto e frases abençoando meu dia”.

