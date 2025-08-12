A- A+

TELEVISÃO Quem é a personagem que enfrenta Odete Roitman e sabe o maior segredo de ''Vale Tudo'' Samantha Jones interpreta neta de ex-cuidadora do filho rejeitado por vilã de Debora Bloch

Odete Roitman tem uma pedra no sapato. A vilã de ''Vale Tudo'', vivida por Débora Bloch, precisa que certas pessoas guardem segredo para que não se descubra a verdade: seu filho está vivo, embora Heleninha (Paolla Oliveira) leve a culpa por sua morte.



Mas manter este silêncio não é fácil. No início, a empresária contava com Nise (Teca Pereira). Após a morte da ex-empregada, porém, outra pessoa tem total conhecimento da sobrevivência de Leonardo — que ficou com sequelas de um acidente e agora vive em cadeira de rodas.

Trata-se de Ana Clara (Samantha Jones), neta de Nise, que assumiu os cuidados de Leonardo. Para começar, no capítulo do último sábado (9), ela pediu que o “salário” para cuidar do filho rejeitado de Odete seja duplicado. Já neste momento tem um primeiro embate com a vilã.

Capítulos que irão ao ar ainda neste mês mostrarão que a personagem irá se aproximar de Heleninha durante uma reunião do Alcoólicos Anônimos, grupo do qual a irmã de Leonardo passará a frequentar.

Leonardo é interpretado por Guilherme Magon, que estreia nas novelas. Na trama inédita no remake escrito por Manuela Dias, o artista interpreta um personagem que não aparecia na versão original de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. Nos próximos capítulos, Maria de Fátima (Bella Campos) descobrirá que ele está escondido.

Na versão de 1988, o herdeiro dos Roitman havia morrido em um acidente de carro que Heleninha julgava ter causado ao dirigir embriagada. Já no roteiro atual, ele sobreviveu, mas é mantido escondido sob os cuidados de Nise (Teca Pereira), uma ex-empregada da família. No caso, Leonardo sofreu graves sequelas e usa uma cadeira de rodas.

Nas cenas em que aparece, Magon tem impressionado o público com toda a emoção transmitida pelo olhar e pela expressão facial. “Esse ator é tão gigantesco, que atuação! O ator do ano, que talento”, destacou um internauta sobre uma cena em que Odete rejeita o filho. “O Guilherme estreou com maestria e nem precisou falar, que atuação absurda”, afirmou outro.

Magon faz sua estreia em telenovelas, mas tem uma carreira de mais de 15 anos no teatro e no audiovisual. Ele já contracenou com Antonio Fagundes, em “Tribos”, e com Cláudia Raia, no musical “Cabaret”. Na época, ele substituiu Reynaldo Gianecchini, que havia deixado o musical para tratar um linfoma não-Hodgkin, em 2011. No streaming, integra o elenco de produções como “Assédio” (2018), “O coro: sucesso, aqui vou eu” (2022) e “O som e a sílaba” (2024), além do filme “Rinha” (2008).

Na primeira versão, o segredo de Odete estava nas mãos de Ruth (Zilka Salaberry), ex-empregada que era a única pessoa que sabia a verdade por trás do acidente que vitimou Leonardo.

Veja também