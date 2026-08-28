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FAMOSOS Quem é a viúva de Erasmo Carlos que vive disputa com herdeiros e expõe falta do cantor Filhos do Tremendão alegam movimentações financeiras suspeitas de R$ 345 mil na conta do cantor

Já faz um tempo que Fernanda Esteves, viúva de Erasmo Carlos, e os filhos do artista, Leonardo e Gil Esteves, estão no centro de uma disputa pela herança do cantor, que morreu em novembro de 2022.

A pedagoga e mulher com quem o Tremendão foi casado nos últimos anos de vida chegou a deixar o apartamento onde morava com o marido em São Conrado, na Zona Sul do Rio, e passou a levar uma rotina bem mais reservada.

Nas redes sociais, porém, costuma compartilhar registros e textos sobre a ausência do cantor.

A briga no círculo mais íntimo de Erasmo voltou a virar assunto depois de uma reportagem da revista Veja, que repassa uma notícia-crime, registrada pelos filhos, contra a viúva por supostas movimentações financeiras feitas na conta do músico — valores que teriam chegado a R$ 345 mil, segundo a publicação.

Fernanda e Erasmo se casaram em 2019, três anos antes da morte do músico, em novembro de 2022.

Em um relato publicado nas redes sociais, ela descreveu o encontro entre os dois como algo que ultrapassava uma relação convencional.

“Eu me senti de volta a um lugar onde nunca havia estado, mas que era o meu lugar no mundo”, escreveu.

Segundo ela, em um texto emotivo, o casal já se procurava antes mesmo de se encontrar: “Só faltava o encontro e a sensibilidade de aceitar o que já era nosso, e ainda é”.

Após a morte do cantor, Fernanda ainda permaneceu por um por um tempo no imóvel de São Conrado, de frente para o mar, onde os dois viviam.

Ela chegou a contar, em entrevista à TV Aparecida, que manteve a casa como Erasmo havia deixado, preservando objetos e lembranças do marido.

O apartamento, avaliado em cerca de R$ 8 milhões, acabou sendo alvo de decisões judiciais relacionadas ao inventário e passou novamente para os herdeiros.

Fernanda posteriormente se mudou para um imóvel menor na Barra da Tijuca. Até o momento, Fernanda não se pronuncia sobre o caso.

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