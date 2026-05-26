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Cinema Quem é Adriana Trigiani, escritora que continuará saga de 'O Poderoso Chefão' Presvisto para ser lançado em 2027, 'Connie' foi disputado por oito editoras e será focado na filha de 'Dom' Vito Corleone

Antes mesmo de seu lançamento, o anúncio de "Connie", novo romance ambientado no universo de "O Poderoso Chefão", que já tem sua adaptação cinematográfica confirmada, colocou em evidência no meio literário o nome da escritora ítalo-americana Adriana Trigiani. Oito editoras disputaram o título e a Random House saiu como vencedora, e obra será adaptada pela Paramount, segundo informações do Hollywood Reporter. De acordo com representantes de Francis Ford Coppola, diretor dos três filmes originais da saga, seu retorno para o universo mafioso é "improvável".

Previsto para 2027, o livro conta com a aprovação dos herdeiros de Mario Puzo. A obra foi anunciada pela editora responsável pelo espólio do escritor como uma expansão oficial da saga mafiosa, agora sob a perspectiva de uma personagem feminina. Interpretada no cinema por Talia Shire, a irmã mais nova de Coppola, Connie Corleone Rizzi é a filha do poderoso "Dom" Vito Corleone, inicialmente controlada pelo marido, Carlo Rizzi, que tenta, sem sucesso, ascender na organização criminosa comandada pelo sogro. Ao trair a família, Carlo tem sua morte ordenada por Michael Corleone, filho de Vito que assume como o novo "Dom" na cadeia mafiosa. A primeira sequência do longa original é ambientada justamente em sua festa de casamento. Por seu papel em "O Poderoso Chefão 2", Talia Shire foi indicada ao Oscar em 1975.

Talia Shire em 'O poderoso chefão' — Foto: Divulgação/Paramount Pictures



A entrada no universo de "O Poderoso Chefão" representa, ao mesmo tempo, uma ampliação de alcance e um movimento coerente com a trajetória de Adriana Trigiani, já que grande parte de sua obra é atravessada pela experiência de famílias ítalo-americanas, amemória de imigração e o papel das mulheres dentro de estruturas familiares tradicionais, temas que devem reaparecer em "Connie".

Nascida nos Estados Unidos em uma família de origem italiana, Adriana cresceu em Big Stone Gap, pequena cidade da Virgínia que se tornaria cenário recorrente de seus livros. Filha de uma bibliotecária e de um fabricante de roupas, começou a trabalhar aos 15 anos como repórter de rádio local. Estudou teatro no Saint Mary’s College, onde escreveu e dirigiu peças ainda durante a graduação, antes de se mudar para Nova York nos anos 1980 para iniciar carreira nos palcos off-Broadway.

Além da literatura, ela também é atuante no audiovisual. Adriana integrou equipes de roteiro e produção de séries como "The Cosby Show" e "Um mundo diferente" , além de atuar como produtora executiva e showrunner de "CityKids", programa da ABC realizado em parceria com a Jim Henson Productions.

A virada para a literatura ocorreu a partir dos anos 2000, quando passou a publicar romances centrados em famílias ítalo-americanas, herança cultural e relações intergeracionais. Hoje, soma 21 livros de ficção e não ficção, publicados em 38 países. Entre os títulos mais conhecidos estão "The Shoemaker’s Wife", a trilogia "Valentine" e "Lucia, Lucia". Diversas obras entraram na lista de mais vendidos do The New York Times, enquanto clubes de leitura internacionais ajudaram a ampliar sua circulação nos Estados Unidos e Reino Unido.

Paralelamente à carreira literária, Trigiani manteve atuação no cinema. Escreveu e dirigiu a adaptação cinematográfica de "Big Stone Gap", lançada em 2014 e filmada integralmente em sua cidade natal, além do longa "Quando você chegou", rodado na Escócia e lançado em 2020. Antes disso, assinou o documentário "Queens of the Big Time", inspirado em filmes domésticos registrados por seu avô e exibido em festivais internacionais.

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