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Games Quem é Alanzoka, streamer brasileiro que viralizou após live de 'GTA 6' com mais de 300 mil pessoas Jogo foi ançado nesta quinta-feira (19) no Brasil

Conhecido como Alazoka, Alan Ferreira Pereira, de 36 anos, voltou a viralizar nas redes nesta quarta após uma live jogando "GTA VI", lançado oficialmente nesta quinta no Brasil. Do universo gamer, ele fez a transmissão pela plataforma Twitch.

A live "Vice City babyyyyyyyyyyy - jogando no PS5 Pro" ultrapassou os 300 mil espectadores simultâneos ansiosos pelo jogo no Brasil. Com mais de 10h de transmissão, os fãs da franquia acompanhavam cada detalhe do lançamento.

Alan atua há mais de uma década com vídeos em plataformas como YouTube e Twitch e se consolidou como um dos principais nomes do meio dos games. Além das câmeras, ele tem um relacionamento com outra streamer, Maethe Lima. Em maio, tiveram o primeiro filho após uma gestação mantida de modo privado.

O Jogo valioso

Treze anos depois de Grand Theft Auto V (GTA V) se tornar um sucesso recorde, a Rockstar Games, subsidiária da Take-Two Interactive, lançou seu sucessor. O GTA VI, como é conhecido, promete ser um dos maiores lançamentos da história do entretenimento e já figura entre os videogames mais caros já produzidos. O novo capítulo da franquia de jogos, o GTA VI, tem seu lançamento oficial nesta quinta-feira, dia 19, uma nova etapa para a série, criada em 1997.

Amparada pelo sucesso da franquia e pelo suporte financeiro de sua controladora, a Take-Two, a Rockstar tem condições de desenvolver o jogo em uma escala gigantesca. Estimativas indicam que o orçamento do GTA VI supera US$ 1 bilhão -- o blockbuster "A Odisseia", de Christopher Nolan, para efeito de comparação, teve um custo de US$ 250 milhões. Parte desse investimento pode ser percebida na versão fictícia e extremamente detalhada de Miami, cenário do jogo, que apresenta gráficos de altíssima qualidade para sua saga criminal em mundo aberto.

As expectativas comerciais são sem precedentes. Alguns analistas projetam que o título poderá gerar até US$ 3 bilhões apenas nos primeiros quatro meses após o lançamento. Qual é a dimensão desse fenômeno? Basta lembrar do épico cinematográfico "A Odisseia", que quebrou recordes de bilheteria.

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