A- A+

TELEVISÃO Quem é Alcides Ghiggia, opção correta da pergunta do milhão no ''Quem Quer Ser Um Milionário'' A participante Eliza Feitoza teve a chance de faturar R$ 1 milhão durante o Domingão com Huck

No Domingão com Huck desse domingo, 13, o quadro ''Quem Quer Ser Um Milionário'' chegou à pergunta final do programa. Após acertar 14 questões, a participante Eliza Feitoza teve a chance de faturar R$ 1 milhão. Ela, no entanto, acabou errando a pergunta do milhão sobre Alcides Ghiggia.

Após responder questionamentos sobre arte, história e saúde, o último desafio do quadro foi uma pergunta sobre futebol. Mais especificamente, sobre uma das derrotas mais dolorosas da seleção brasileira - o vice-campeonato mundial da Copa do Mundo de 1950.

POR UM TRIZ! Faltou muito pouco para levar o prêmio máximo de R$ 1 MILHÃO! A participante chegou à última pergunta do #QuemQuerSerUmMilionário, mas acabou errando e saiu com R$ 500 mil. Você teria acertado? #Domingão pic.twitter.com/4H5jUhxnnS — INF (@InformaPlusBR) July 13, 2025

"Qual era o nome do atacante uruguaio que, com seu gol, calou 200 mil torcedores brasileiros no Maracanã na final da Copa de 1950, no famoso Maracanaço?", questionou o apresentador Luciano Huck.

As opções eram: a) Alcides Ghiggia; b) Obdulio Ghiggia; c) Juan Ghiggia; d) Ramón Ghiggia. Eliza, no entanto, não sabia a resposta e já tinha usado todas as ajudas possíveis disponíveis

Ela, então, resolveu chutar a opção "b", Obdulio Ghiggia. Sem confiança, a participante assumiu que não sabia a resposta e Huck chegou até mesmo a brincar, dizendo que aquele era o "chute mais caro da televisão brasileira".

A opção correta, entretanto, era a "a". Alcides Ghiggia foi um futebolista uruguaio que disputou a Copa do Mundo de 1950, sendo um dos poucos jogadores da história a marcar gols em todos os jogos de uma edição do torneio.

Com seu gol, o Uruguai se sagrou campeão mundial e frustrou a festa dos brasileiros, que sediavam a competição. Curiosamente, essa não é a primeira vez que a pergunta do milhão é sobre futebol.

O gol que moeu a alma do povo brasileiro aconteceu aos 34 minutos do segundo tempo: Ghiggia avançou pela direita, passou por Bigode e atirou no canto de Barbosa, que já ia em direção ao meio para cortar um cruzamento.



Barbosa falhou naquele gol? Isso cabe à avaliação de cada um.… pic.twitter.com/mFtEldEvvf — Copa Além da Copa (@copaalemdacopa) April 21, 2025

No final de 2023, a participante Jullie Dutra respondeu à questão: "Com apenas 17 anos, Pelé foi campeão mundial de futebol na Copa de 1958 usando a camisa número" para faturar o tão sonhando milhão. A resposta correta era "10".

Apesar do erro, Eliza Feitoza não saiu de mãos vazias. A participante foi extremamente inteligente e esperou até o último momento possível para escolher o seu valor "Porto Seguro", o que lhe garantiu um prêmio de R$ 500 mil.

Quem é Eliza Feitoza?

Aos 33 anos, Eliza Feitoza esperou 21 semanas para participar do Quem Quer Ser Um Milionário. Ela é auxiliar administrativa em Pirambu, no Sergipe, e pretende utilizar o valor ganho para finalizar a construção da casa da mãe.

Eliza é casada e tem um filho, além de fazer parte do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Socioambiental (IDESA-Brasil).

"A minha história se confunde com a história de muitos brasileiros. Uma história simples e humilde, mas realmente é isso, a educação muda tudo. É meter a cara nos livros, estudar.. esse é o caminho", afirmou durante o Domingão com Huck.

Veja também