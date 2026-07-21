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NOVELA Quem é Ana Clara Winter, filha de Palomma Duarte que fará participação em "Quem Ama Cuida" A entrada faz parte da nova fase da trama, que vem ampliando o elenco com novos personagens

Filha dos atores Palomma Duarte e Marcos Winter, Ana Clara Winter será uma das novidades dos próximos capítulos de "Quem Ama Cuida". A atriz gravou uma participação especial na novela das 21h da Globo e interpretará uma jovem jornalista que se envolverá com o núcleo de Ademir (Dan Stulbach). A entrada faz parte da nova fase da trama, que vem ampliando o elenco com novos personagens.

Os detalhes sobre sua personagem ainda não foram divulgados. Aos 28 anos, Ana Clara já integrou o elenco de Malhação: Toda Forma de Amar, exibida em 2019, e de Além da Ilusão, em 2022.

Nas redes sociais, a atriz celebrou a experiência logo após as gravações. Nos Stories do Instagram, ela contou que havia "colocado o pezinho" em uma novela das 21h pela primeira vez e descreveu o ambiente de trabalho como um set "lindo, forte e comandado por mulheres".

Além da participação na televisão, Ana Clara também mantém atuação no teatro. Recentemente, ela integrou a terceira temporada da peça A Moratória, de Jorge Andrade, com produção de Marcos Arzua e direção de Daniel Herz. O espetáculo acompanha uma família em meio a uma crise e alterna acontecimentos entre os anos de 1929 e 1932, explorando diferentes perspectivas sobre um mesmo contexto histórico. A última apresentação ocorreu no domingo, 19, no Teatro Dulcina, no Rio.

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