influencer Quem é Bárbara Contreras, influenciadora apontada como novo affair de Davi do 'BBB 24' Campeão da última edição do reality tem sido visto com produtora de conteúdo digital após conturbada separação de Mani Rego

Após a barulhenta separação de Mani Rego, Davi Brito, campeão do " BBB 24", pode estar com um novo affair. O ex-motorista de aplicativos e "futuro estudante de medicina", segundo sua bio nas redes sociais, foi visto jantando em Salvador com a influenciadora Bárbara Contreras, com quem já havia tido uma foto divulgada nas redes sociais. Os encontros foram o suficiente para despertar a curiosidade da internet e rumores de um possível relacionamento já estão na boca dos fãs.

Em suas redes sociais, Bárbara revelou que conheceu o brother por acaso, ao confundir o carro dele com o de uma amiga que esperava em sua casa.

"Eu fui abrir o portão, eu pensava que era minha amiga que tinha chegado. Eu meti a cara no carro, bicha, pensando que era a minha amiga e era ele, mulher. Eu fiquei mais rasa que o som. Aí, eu entrei na casa", afirmou a influenciadora em vídeo publicado em seus Stories. "Eu meti a cara no carro dele, por que eu não sabia. Aí, quando ele desceu do carro. Meu Deus. Desculpa. Ele veio aqui."



Após o encontro fortuito, os dois apareceram juntos em foto compartilhada nas redes, em que ele está sem camisa e ela de biquini. Nesta terça-feira (30), os dois foram fotografados no restaurante de comida japonesa Soho, em Salvador.

Pernambucana de Recife, Bárbara tem 22 anos e é influenciadora digital, criando conteúdo para o Instagram, onde possui 700 mil seguidores — números que vêm crescendo desde que começou a ser vista com Davi —, e no TikTok, onde é acompanhada por quase 400 mil pessoas. Ela geralmente compartilha sua rotina, danças e vídeos engraçadinhos. Também tem o costume de fazer colaborações com influenciadores do nordeste.

Do signo de Aquário, a jovem possui uma irmã gêmea chamada Débora e é fã da cantora Ludmilla. Em suas redes possui fotos recentes no navio de Lud e também acompanhando uma edição Numanice.

