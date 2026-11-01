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SHOW ADIADO Quem é Bento Sangalo, sobrinho de Ivete que entrou na mira dos fãs após adiamento de show da cantora Baiana apresentaria 'A la Sangalo' em São Paulo, mas culpou chuvas dos dias anteriores de prejudicar a estrutura

O adiamento do show em São Paulo que Ivete Sangalo faria do sábado (31), parte do projeto A la Sangalo, ganhou deixou fãs da cantora furiosos e em busca de um culpado. O alvo é Bento Sangalo Nunes, sobrinho da cantora e parte da equipe que administra a carreira dela.

Muitos fãs não engoliram a mudança para 6 de março de 2027, com a justificativa de que as chuvas no estado prejudicaram a montagem da estrutura do evento. Um fã, segundo reportou o site bahia.ba, escreveu:



“Uma coisa: a situação do show foi só a gota d’água. A carreira de Ivete virou isso por culpa dela, principalmente. Ela se acomodou, sentou no nome! Não existe artista sem trabalho consistente. A equipe é um cabide de emprego, com ninguém que entenda o tamanho dela.”

Filho da empresária Cynthia Sangalo, irmã de Ivete, Bento estudou nos Estados Unidos e faz parte da IESSI Entertainment, que gerencia projetos da cantora. Sua atuação no carnaval baiano é forte: em 2025, idealizou o IS Experience, iniciativa para empresários e convidados terem experiências no trio de Ivete, algo que irritou fãs. Eles alegam que recebem um tratamento inferior ao dado a pessoas que não se dedicam tanto à artista.

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