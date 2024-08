A- A+

CELEBRIDADES Quem é Bruna Griphao? Ex -BBB e amiga de Anitta A atriz apareceu em diversas fotos de viagens com a cantora

A atriz Bruna Griphao chamou a atenção dos fãs de Anitta nos últimos dias. As duas apareceram em diversas fotos e viagens juntas, o que fez surgir os rumores sobre um possível romance. Tanto Bruna quanto Anitta já declararam ser bissexuais.

A atriz de 25 anos nasceu no Rio de Janeiro e possui ascendência grega. Ela ficou conhecida na televisão depois de interpretar a adolescente Paloma na novela Avenida Brasil, de 2012. No ano passado, Bruna voltou a ser assunto entre o público durante a participação no BBB 23. A artista chegou até a final do reality e ficou em terceiro lugar, com 14,14% dos votos. A grande vencedora da edição foi Amanda.

A passagem de Bruna pelo programa foi marcada por momentos que geraram discussão nas redes sociais. Logo no início do reality, a atriz se envolveu com o participante Gabriel, mas o relacionamento gerou um alerta da produção sobre relacionamentos abusivos por atitudes do brother.

"Vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada? Estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde", disse Tadeu Schmidt. "Quem está envolvido em um relacionamento, talvez nem perceba, ache que é normal. Mas quem está de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a serem gravemente ultrapassados".

Também durante a participação no BBB 23, algumas falas da sister foram apontadas como racistas. Ela chegou a ser processada por um comentário sobre Fred Nicácio em uma queixa aberta pelo advogado William Faintych enquanto o participante ainda estava na casa. A Justiça do Rio arquivou o processo.

William apontou que um termo usado pela atriz, "urubu de luto", teria uma conotação racista. O promotor de Justiça Yan Portes Vieira de Souza, por outro lado, entendeu que a fala da artista fazia referência a um comportamento supostamente "oportunista" do médico. Ele argumenta que a fala faz alusão ao "luto por um animal morto, aproximando-se do cadáver, pronto para, em seguida, comer o seu corpo".

A equipe de Bruna se manifestou sobre o assunto, negando má intenção de sua parte. "Por diversas vezes durante todo o programa, Bruna foi atingida com acusações que, definitivamente, não fazem parte da vida pessoal e da conduta de toda sua vida", declarou em nota.

A atriz aproveitou o alcance do reality show para investir na carreira como cantora. Enquanto estava confinada, lançou o single Bandida, que ganhou até clipe. Pouco tempo depois, divulgou a música Queimar.

Na televisão, Bruna também trabalhou em Malhação, em 2013, e atuou como a personagem Carol em Haja Coração, de 2016. Seu último trabalho em uma novela foi em 2021. Ela interpretou a princesa Leopoldina em Nos Tempos do Imperador. A atriz também esteve no elenco de filmes como Confissões de Adolescente, de 2013, e É Fada!, de 2016, longa com Kéfera Buchmann.

Veja também

TEATRO "Negra Palavra - Solano Trindade": espetáculo sobre poeta pernambucano chega ao Recife