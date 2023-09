A- A+

Celebridades Quem é Chico Moedas, namorado de Luísa Sonza homenageado em novo álbum da cantora Niteroiense de 27 anos, adquiriu fama na internet ao aparecer como colaborador em vídeos do youtuber Casimiro, de quem é muito amigo

O influenciador digital Chico Veiga, de 27 anos, mais conhecido pelo apelido Chico Moedas, ganhou uma música com seu nome no novo disco de Luisa Sonza, ‘Escândalo Íntimo’. Os dois assumiram o relacionamento em julho. Neste domingo (03), ele acompanhou o show da namorada no The Town.

Chico Moedas, que é de Niterói, Rio de Janeiro, adquiriu fama na internet ao aparecer como colaborador em vídeos do youtuber Casimiro, de quem é muito amigo. O jovem pode ser visto em várias participações ao lado do influencer e streamer conhecido como Cazé, sobretudo nas reações bem-humoradas (ou "reacts", como se diz na linguagem da web) de tours por casas luxuosas no Brasil.

Tiktoker de sucesso, o rapaz chamou atenção de Luísa Sonza depois de aparecer no podcast ""Match — O papo", apresentado pela atriz e comediante Valentina Bandeira, há mais ou menos dois meses. "Gente, quem é ele?", comentou a cantora, à época. Mais tarde, o influenciador escreveu, numa publicação da moça: "Pô, covardia". Detalhe: antes, ele havia revelado que usava a tal frase para iniciar flertes. O contato foi então ganhando fôlego.

Solteiro há três anos — desde que terminou um relacionamento de quase uma década — Chico Moedas sustenta o apelido não à toa. Depois de largar os cursos de Administração e Cinema, sem concluir nenhuma das duas graduações, o jovem investiu o dinheiro do pai em bitcoins, com o aval dele. E descobriu, de maneira própria, um universo rentável.

"Não faço nada. Sou um desastre acadêmico. Tentei fazer algumas faculdades, mas não deu certo", contou ele, no podcast "Match — O papo". "Houve um trabalho de convencimento (para o meu pai deixar eu investir o dinheiro dele em criptomoedas). Investi o dinheiro inteiro. Meu pai era mais radical do que eu. Meu coroa não gostava de investir. E aí comecei um processo de convencimento para arrancar aquele dinheiro de lá (do banco) e investir", explicou. "Não gosto muito de trabalhar. Trabalho, para mim, é desagradável", afirmou, aos risos.

Apesar de ter sido bem-sucedido no investimento, o rapaz não recomenda para quase ninguém a incursão pelo ramo. Ele conta que já passou por vários percalços. "É melhor evitar. As últimas pessoas para quem ensinei (a investir), todas perderam dinheiro", afirmou.

Veja também

Música Seu Jorge enfileira hits em show pontual, dançante e com banda poderosa no segundo dia de The Town