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Famosos Quem é Clécio Souto, ator que preocupou web com post de despedida antes de ser levado ao hospital Dublador com mais de 30 anos de carreira, artista é voz de personagens icônicos e atores de Hollywood; trajetória inclui televisão, cinema e locução

O ator e dublador Clécio Souto deixou fãs e seguidores preocupados após publicar uma mensagem de despedida antes de ser levado ao hospital, mobilizando colegas de profissão. Com mais de três décadas de atuação, ele é considerado um dos nomes consolidados da dublagem brasileira, com extensa carreira em séries, filmes e animações.

O artista foi socorrido por uma ambulância do Samu no Rio de Janeiro neste domingo. Segundo informações apuradas pela revista Marie Claire com amigos, a situação foi controlada e ele recebe atendimento médico e psicológico.

Quem é Clécio Souto

Nascido em 30 de novembro de 1966, Souto construiu trajetória multifacetada como ator, dublador, locutor e diretor de dublagem. Ele iniciou a carreira no início da década de 1990 e, desde então, acumulou trabalhos em diversos estúdios no Rio de Janeiro e em São Paulo, consolidando-se como uma das vozes mais reconhecidas do setor.

Ao longo da carreira, ganhou notoriedade principalmente por dublagens de personagens populares. Entre os trabalhos mais conhecidos está a voz de Kel Kimble, da série “Kenan & Kel”, além de participações em produções de grande alcance no cinema e na televisão. Souto também emprestou a voz a atores internacionais como Chris Evans, James Franco e Jared Leto em versões brasileiras de filmes.





Na televisão e no streaming, o dublador também participou de séries de sucesso, dando voz a personagens como Castiel, de “Supernatural”, Damon Salvatore, de “The Vampire Diaries”, e figuras presentes em produções mais recentes, como “A Casa do Dragão” e “The Umbrella Academy”.

Em animações, seu trabalho inclui personagens marcantes de desenhos como “Du, Dudu e Edu”, “Ben 10” e “A Vaca e o Frango”, além de longas-metragens de estúdios internacionais.

Outro destaque da carreira foi sua atuação como locutor oficial do canal infantil Gloob, função que exerceu por cerca de uma década, ampliando sua presença entre o público jovem.

Com mais de 30 anos de atividade, Souto também transitou por diferentes áreas da indústria audiovisual, incluindo direção de dublagem e participação em projetos autorais. Ele mantém forte presença nas redes sociais, onde compartilha bastidores da profissão e interage com fãs.

Carta de despedida

Clécio Souto foi levado ao hospital após publicar, neste domingo (29), uma mensagem de despedida nas redes sociais. No texto, o ator relatou sofrimento emocional e dificuldades financeiras, afirmando que vinha trabalhando pouco e se sentia consumido pela solidão e pela tristeza. Ele também declarou que nunca se sentiu plenamente feliz e que, apesar de aparentar o contrário, enfrentava essas questões de forma silenciosa.

Na sequência, Souto escreveu que não se sentia pertencente ao mundo e que acumulava frustrações em diferentes áreas da vida. Disse ainda estar cansado de tentar e reconheceu que deixaria trabalhos inacabados, acrescentando que já não conseguia continuar.

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