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Celebridades Quem é Conor Kennedy? sobrinho-neto de JFK se casou com Giulia Be Conor é filho de Robert F. Kennedy Jr. e de Mary Kennedy, que morreu em 2012

A cantora e compositora brasileira Giulia Be, 27, e o advogado Conor Kennedy, 32, se casaram durante cerimônia religiosa no Rio de Janeiro neste fim de semana. O marido, sobrinho-neto de John F. Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos, ficou entre os assuntos das redes sociais por conta da cerimônia.

Em agosto desse ano, o nome também tinha sido bastante comentado na internet após a Rússia decretar sua prisão, sob acusação de ter atuado como mercenário durante o conflito com a Ucrânia. Ele não foi preso, mas foi incluído na lista de procurados da Rússia Ele confirmou que em 2022 participou do conflito contra a Ucrânia ao integrar a Legião Internacional de combatentes estrangeiros.

Conor é filho de Robert F. Kennedy Jr. e de Mary Kennedy, que morreu em 2012. O pai é sobrinho de John F. Kennedy, ex-presidente dos EUA, e chegou a se lançar como candidato independente à presidência do país. Hoje, ocupa o cargo de secretário de saúde e serviços humanos no governo de Donald Trump.

Conor estudou em Havard, passando por História, Literatura e Meio Ambiente. Também se formou em Direito pela Universidade de Georgetown. Atualmente, vive em Los Angeles, na Califórnia, com a cantora, mas constantemente passa temporadas entre Rio de Janeiro e São Paulo.

Família Kennedy foi ao casamento no Rio

A celebração religiosa ocorreu no centro da cidade no sábado, 10, para familiares e amigos. O pai de Conor esteve presente na cerimônia junto de outros parentes da família Kennedy.

O casamento contou com a presença de outros famosos como Fefe Schneider e Any Gabrielly, que foram madrinhas, além de nomes como Narcisa Tamborindeguy e Enzo Celulari.

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