Quem é Damiano David, apontado como o novo namorado de Anitta

Se os fãs estiverem corretos, Anitta está flertando com o mundo do rock. Seu novo affair, eles apostam, é Damiano David, vocalista da banda italiana Måneskin, que se apresentou no Rock in Rio em 2022. As suspeitas se intensificaram depois que ela disse à revista "Quem" que, após uma consulta com uma cartomante, resolveu continuar o flerte. “Deu (certo)! Está rolando, assim… Estamos vivendo a vida”.

Damiano David tem 24 anos e nasceu em Roma. Junto com os amigos de colégio Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio, fundou a banda Måneskin, que, em 2017, ficou em segundo lugar na versão italiana do reality show "X-Factor". Em 2021, ganharam projeção mundial ao vencerem o Festival Eurovision.

Quando veio ao Rio, em 2022, consagrou-se um dos galãs do Rock in Rio. No show da banda, desceu até o público, disse que amava português ("Vamos, caralho, porra, eu amo português!") e seduziu todos os gêneros. Sem camisa em boa parte do show, teve suas tatuagens em destaque. A maior delas, "Il ballo della vita", entre o pescoço e o peito, quer dizer "a dança da vida" e é o nome do disco do grupo. Damiano ainda tem desenhados no corpo uma rosa com a palavra mãe, o rosto de Jesus Cristo, uma cobra enrolada em uma maçã e a frase "Do boys don't cry" (com o don't riscado), entre outros.

Ele tem ainda a frase "Beija isso" tatuada na nádega. Um alfinete trançado e um coração partido também estão na lista. Sob o umbigo, vem a inscrição "Mammamia" e, na parte inferior da coxa, duas asas com a frase: “Por este par de asas douradas. Pagaríamos por todo o ouro do mundo", uma citação da música "Solo", de Vegas Jones. São, ao todo, 31 tatuagens, inclusive no púbis.

