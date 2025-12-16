A- A+

POLÊMICA Quem é Daniela Beyruti, a filha de Silvio Santos que respondeu às críticas de Zezé Di Camargo Presidente do SBT, ela construiu carreira nos bastidores da emissora e esteve à frente de sucessos como ''Chiquititas''

Daniela Beyruti é a terceira filha de Silvio Santos e atual presidente do SBT. Nascida em 11 de julho de 1976, ela é a primogênita do casamento do apresentador com Íris Abravanel, e construiu praticamente toda a sua trajetória profissional dentro da emissora fundada pelo pai.

Foi ela quem assinou a carta aberta divulgada nesta segunda-feira, em resposta às críticas de Zezé Di Camargo ao lançamento do “SBT News”, na qual defendeu a proposta editorial do novo canal de notícias da emissora.

Formada nos bastidores da televisão, Daniela sempre teve atuação direta nas áreas de conteúdo e gestão. Durante muitos anos, ocupou o cargo de diretora artística do SBT, função na qual foi responsável por alguns dos projetos mais marcantes da dramaturgia do canal. Entre eles está a telenovela “Chiquititas”, um dos maiores sucessos da emissora.

Ao longo do tempo, Daniela ampliou sua atuação para além do setor artístico e passou a participar de decisões estratégicas da empresa. Em abril de 2023, foi anunciada como vice-presidente do SBT, assumindo um papel mais central na condução do grupo. Com a morte de Silvio Santos, em 2024, ela passou a ocupar a presidência da emissora, tornando-se a principal responsável pela gestão do canal.

Discreta e avessa a aparições públicas frequentes, Daniela raramente concede entrevistas ou se posiciona sobre temas políticos. Por isso, chamou atenção sua decisão de assinar e divulgar a resposta às críticas feitas por Zezé Di Camargo.

No texto, ela defendeu a presença de autoridades dos três Poderes no evento e reafirmou o compromisso da emissora com um jornalismo que classificou como “confiável, sem partido e sem lado”.

Além da carreira empresarial, Daniela é mãe de três filhos — Lucas, Manuela e Gabriel —netos de Silvio Santos.

