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FAMOSOS Quem é Danrlei Orrico, o Kannalha, o último amor de Preta Gil; confira Ícone do pagodão baiano é um dos entrevistados do filme "Preta - Eu não ando só", da TV Globo

Danrlei Orrico, ou Dan, ou Kannalha: este foi o último amor de Preta Gil. O cantor baiano deu, na noite de segunda-feira, detalhes sobre o relacionamento com a cantora em depoimento no filme "Preta — Eu não ando só", exibido no dia em que a morte dela completou um ano.

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"A gente se conheceu num show do Kannalha, no verão da Bahia", disse o músico. "Tudo aconteceu muito rápido e naturalmente".

Kannalha é um dos principais nomes do pagodão baiano na atualidade, dono do hit "O baiano tem o molho", que virou uma espécie de trilha sonora de Wagner Moura na temporada de premiação do filme "O agente secreto".

Danrlei Orrico, de 28 anos e natural de Camaçari, tem pouco mais de 708 mil ouvintes no Spotify e 1.9 milhão de seguidores no Instagram. Outros sucessos dele são "Nego doce" e "Mostra que cê sabe".

Antes da música, Danrlei trabalhava com a mãe entregando comida em sua bicicleta. Na pandemia, passou a se dedicar profissionalmente à música, universo em que já atuava desde os 13 anos, fazendo bicos como percussionista.

Em 2023, o vento começou a soprar ainda mais a favor com o single "Penetra", remixado pelo DJ Pedro Sampaio no álbum "Noitada", de Pabllo Vittar. A música estourou em todo canto. Outro marco veio no mesmo ano, com sua estreia no carnaval de Salvador, onde repetiu a dose em 2024, ano em que participou do Festival de Verão (Salvador) e de Inverno (em Vitória da Conquista). Depois, veio o Rock in Rio.

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