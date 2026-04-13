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ADVOGADA E INFLUENCER Deolane Bezerra, advogada e influencer, é processada por delegado da PCPE que a prendeu Em 2024, ela foi presa numa operação da Polícia Civil que visava combater jogos de azar e fraude; ao ser libertada, acusou investigador

Deolane Bezerra, advogada e viúva de MC Kevin, que morreu em maio de 2021, voltou às manchetes com a notícia, publicada pelo colunista do Globo Ancelmo Gois, de que o delegado Paulo Godim, da Polícia Civil de Pernambuco, entrou com um processo contra ela.



Ele foi o responsável por uma investigação contra jogos de azar, fraudes e lavagem de dinheiro, que a prendeu em 2024. Após a liberdade, ela acusou o delegado de "abuso de autoridade", "mentir para Justiça" e ter ordenado uma "prisão criminosa" e, por isso, ele pede R$ 81 mil de indenização.

Quem é Deolane?

Deolane Bezerra é uma advogada criminalista, que já ostentava alguns milhares de seguidores nas redes quando conheceu MC Kevin. Apesar de ambos se descreverem como casados, poucas semanas antes da morte do cantor, que caiu de caiu da varanda de um hotel, no Rio, os dois ficaram noivos numa cerimônia no México. Ela é mãe de três filhos, nenhum deles de MC Kevin: Gilliard Bezerra, Kayky Bezerra e Valentina Bezerra.

Em 2021, Deolane tentou uma carreira na música, mas não deu certo, tendo entrado, no ano seguinte, na 14ª edição de "A fazenda", reality show de confinamento da Record.

Em setembro de 2024, a influenciadora, sócia das irmãs Danielle e Dayenne no escritório "Bezerra Advogados & Associados", foi presa pela Polícia Civil de Pernambuco numa operação contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Hoje em liberdade, ela tem mais de 21 milhões de seguidores no Instagram, onde faz propaganda para Bets, mostra uma vida de muito luxo com a exposição de viagens, carros e roupas caras, salpicadas de mensagens religiosas. Na descrição o perfil na rede social, inclusive, há a inscrição: "Em Ti confio, Deus".

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