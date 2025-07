Quem é Eduarda Luvisneck, apontada como pivô da separação entre Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

A- A+

Carlinhos Maia se separou de Lucas Guimarães após 15 anos. Quem acompanha as redes do influencer — um dos mais famosos do país — e até muita gente que não o segue já sabe disso muito bem. O que tem surpreendido mesmo, entretanto, é o motivo do término: Eduarda Luvisneck. Ele teria ficado bastante impressionado com a garota, o que chegou a provocar certa desconfiança no ex-marido, gerando comentários na internet.

Conhecida como Duda, a influencer tem ganhado muitos seguidores depois que o suposto affair foi exposto no programa ''Fofocalizando'', do SBT. Até a noite de segunda-feira (28), ela tinha cerca de 110 mil seguidores no Instagram; no TikTok, eram 210 mil seguidores.

Duda já participou de algumas festas promovidas por Carlinhos. Em uma delas, ela chamou a atenção do próprio Lucas. ''Essa aqui é a famosa Duda, né? Os meus fã-clubes e do Carlinhos me falam muito de você. É só amizade, espero, viu?'', disse o apresentador sem citar o que havia recebido de seus fã-clubes. ''Estou marcando território''. Ela rebateu: ''É só amizade''.

A influencer costuma participar de algumas transmissões com Carlinhos. Certa vez, ela até comentou sobre ele: ''Foi divertido e incrível, Carlinhos Maia. Você é fera demais, máximo respeito e admiração''.

Em suas redes, Duda costuma publicar fotos suas em viagens e em momentos com amigos e a família. Mas ela tem uma condição para se aproximar de quem quer que seja: ''Não consigo me manter interessada em pessoas que são apenas aparências e que não entendem de alma, filosofia, espiritualidade, conexão'', escreveu em uma publicação no TikTok.

Separação após 15 anos

O anúncio da separação foi surpresa até para pessoas próximas ao ex-casal. ''Vão dormir que amanhã é outro dia'', brincou o também influencer Álvaro. ''Apaga isso agora'', ele acrescentou. ''Não podem terminar não! Amo vocês. Vão dormir que amanhã é outro dia'', repetiu o influencer Caio Cerqueira. A fisiculturista e ex-BBB Gracyanne Barbosa também lamentou a notícia: ''Amo vocês''. ''O importante é que os dois sejam felizes'', escreveu a jornalista Rachel Sheherazade.

Segundo o texto compartilhado por Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, a decisão não foi tomada recentemente. O casal havia anunciado uma separação em 2022, mas retomou o relacionamento poucos meses depois. Há alguns meses, eles novamente resolveram colocar um ponto final na relação. Mas esperaram até que revelassem o fato publicamente.

“Estamos finalizando este ciclo em paz, sem brigas e sem caos. Sendo maduros, e escrevendo juntos este texto para todos que nos amam e nos apoiam”, diz o casal na publicação.

