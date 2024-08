Quem é Emily Garcia? O que aconteceu entre ela e Virginia Fonseca?

A- A+

Virginia Fonseca, Margareth Serrão e Emily Garcia foram três dos nomes mais comentados nas redes sociais no último final de semana. Após a mãe da apresentadora do Sabadou Com Virginia, no SBT, falar sobre Emily, um desentendimento começou entre elas.

Emily Garcia tem 23 anos e nasceu em Londrina, Paraná. Modelo e influenciadora digital, ela começou a trabalhar na internet por meio do Youtube, participando do canal de Rezende, com quem namorou. Ele também é ex-namorado de Virginia Fonseca.

A influenciadora conta com mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais. No ano passado, ela se envolveu em uma briga com Babal Guimarães, pai de Miguel, seu filho de três anos. Emily acusou o ex-namorado de agressão e conseguiu uma medida protetiva contra ele.

Seu nome também foi muito comentado quando a influenciadora admitiu que pagou R$ 20 mil para hackers derrubarem a conta de Crislayne Monteiro, ex-namorada de Babal Guimarães, no Instagram

O que a mãe da Virgínia falou sobre Emily Garcia?

Tudo começou no episódio mais recente de Sabadou Com Virginia. No programa exibido no sábado, 24, Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, revelou não gostar de Emily Garcia. Ela foi questionada se já havia pedido para a filha se afastar da influenciadora digital.

"Uma pessoa, eu vou falar aqui, porque ela sabe bem disso, mas também porque ela causou. É a Emily Garcia [...] A Virginia estava gravando na casa do Pedro Rezende, estavam as duas gravando lá. Só que e a Emily, parece, tinha um namorico com ele, eu não sei direito. Como o Rezende gostou das gravações da Virginia, chamou ela de novo e causou um certo ciúme da parte dela. Ela [Emily] começou a incentivar os fãs-clubes a meterem o pau na Virginia pela internet", começou.

A mãe de Virginia ainda afirmou que tinha provas de que Emily pedia para os fãs-clubes incitarem o ódio contra a mulher de Zé Felipe.

"Eu fui, falei para Virginia e joguei no ventilador [.. ] Eu falei: ‘Se afasta dessa menina, porque ela tem inveja de você, está com ciúmes de você. Se afasta dela’", finalizou.

Após a exibição do episódio, Emily usou seu Instagram para se pronunciar e alegou que Margareth estava tentando colocar duas uma contra a outra sem motivo aparente.

"Conversa aleatória de sete anos atrás, trazida para 2024, ‘tentando’ colocar duas mães/mulheres contra a outra. Totalmente aleatório, desnecessário e sem pé nem cabeça".

O que chamou a atenção dos internautas foi a ameaça feita pela influenciadora.

"Se eu realmente tivesse ‘inveja’ da sua filha e quisesse prejudicá-la, falaria para o mundo o que quase ninguém sabe, apenas desconfiam, que para mim é a maior ‘falsidade’ e deslealdade de todas! Sua filha sabe do que eu estou falado, acho que agora vocês se silenciam. Abraço."

Após seu pronunciamento, Emily ainda desejou parabéns a Pedro Rezende. Ao repostar a publicação do Youtuber, ela utilizou a música Vacilão, de Zé Felipe.

Apesar da ameaça, Virginia e Margareth não se pronunciaram sobre o assunto. A mãe da influenciadora digital desativou os comentários de suas publicações no Instagram.

