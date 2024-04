Quem é Eva Evans, influencer que ficou conhecida mostrando a vida em Nova York e morreu aos 29 anos

Morreu neste domingo (21), aos 29 anos, a comediante e influencer Eva Evans. Com mais de 300 mil seguidores no TikTok, ela ficou conhecida por renovar a linguagem de humor nas plataformas das redes sociais.

Evans criou uma série na web intitulada "Club Rat", sobre uma influencer que tenta voltar à caótica cena de namoro da cidade de Nova York depois que um vídeo sincero de seu humilhante rompimento se torna viral. A produção foi criada, roteirizada, dirigida e protagonizada por Evans.

A grande parte dos vídeos de Evans tratam sobre a vida das mulheres de 20 e poucos anos que vivem em Nova York. Nos últimos anos, ela ganhou destaque como criadora de conteúdo, principalmente por seu comentário cultural hilário e mordaz, centrado em Nova York, sobre sexo, relacionamentos, moda, cultura pop e etiqueta adequada ao andar de metrô.

Um de seus vídeos mais populares apontava em qual bairro os espectadores de Nova York deveriam morar com base em seus signos do zodíaco.

Nascida em Manhattan, Evans foi criada entre o East Village, Brooklyn e o Caribe. Ela tinha como clientes marcas como Dior, Gucci, Apple, Nike, além de personalidades como Miley Cyrus.

A notícia da morte da produtora de conteúdo foi informada por sua irmã, Lila. "Por favor, partilhem isto para que chegue ao máximo de pessoas", escreveu ela em sua página no Instagram. "Ontem a minha família soube que a nossa doce, fabulosa, criativa, cuidadora e hilariante Eva, a minha querida irmã, morreu. 24 horas depois, ainda me encontro num ciclo de negação e aceitação, por isso percebo o quão inacreditável e difícil este processo seja".

Ela continuou: “”Eu gostaria de ter Eva aqui agora para me referir, porque ela teria palavras melhores e saberia como dizer o que eu não sei. Estou sendo breve, para que possamos planejar os próximos dias, mas vocês ouvirão muito mais sobre o quanto Eva significa para mim e como o mundo será diferente sem ela.”