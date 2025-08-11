A- A+

Famosos Quem é Felca, youtuber que denunciou o influenciador Hytalo Santos por exploração de menores Felca é o pseudônimo do youtuber e humorista Felipe Bressamin Pereira

O youtuber Felca movimentou as redes sociais nos últimos dias ao denunciar, em seu canal, o influenciador paraibano Hytalo Santos de explorar crianças. O caso ganhou uma proporção gigantesca — Hytalo foi denunciado pelo Ministério Público, seu perfil no Instagram foi derrubado e já existem conversas para o tema chegar na Câmara dos Deputados, em Brasília.



Quem é Felca?

Felca é o pseudônimo do youtuber e humorista Felipe Bressamin Pereira. Ele tem 27 anos e nasceu em Londrina, no norte do Paraná, mas mora em São Paulo. Felca iniciou sua presença digital em 2012, como streamer de videogames. Com o tempo, migrou para os reacts, ou seja, vídeos em que ele faz um review de algum produto ou serviço, ou, ainda, repercute um outro vídeo fazendo comentários.





Em maio de 2023, Felca fez um review de uma base da Wepink, marca de cosméticos da influenciadora Virginia. Intitulado "Testei a base da Virgínia", o vídeo teve mais de 20 milhões de views e ajudou a consolidar a fama do youtuber. Recentemente, ele também despertou atenção ao comentar a CPI das Bets na internet.

Felca tem 14,5 milhões de seguidores no Instagram. Em seu canal no YouTube, são mais de 5,4 milhões de inscritos. O vídeo no qual ele denuncia a exploração infantil já ultrapassa 26 milhões de visualizações.

