Quem é Fernando Alterio, o nome por trás da T4f, empresa que fez o show de Taylor Swift no Brasil

Os problemas que surgiram nos shows de Taylor Swift no Rio de Janeiro colocaram a produtora Time for Fun — a T4f —, responsável pelas três apresentações da americana na cidade, na mira de uma legião de fãs descontentes.

O preço exorbitante de um copo d'água dentro do Estádio Nilton Santos, onde os shows aconteceram; a morte da estudante Ana Clara Benevides, de 23 anos, na sexta-feira (17), primeiro dia da trinca de shows; além do cancelamento do show de sábado (18), considerado tardio, foram algum dos motivos que geraram um mar de reclamações contra a empresa por parte do público nas redes sociais.

Enquanto isso, o principal nome por trás da T4f segue discreto nas mesmas redes em que o seu negócio virou alvo. Fundador da empresa, Fernando Alterio é atualmente presidente do conselho e acionista controlador da T4f.

Quem é Fernando Alterio?

Fernando Luiz Alterio é italiano e tem 71 anos. Segundo o site da Tickets for Fun, ele se graduou em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), em 1976. Chegou a trabalhar por alguns anos no mercado financeiro até 1982, quando fundou o "Palace", casa de espetáculos na capital paulista. Nos anos seguintes, ocupou cargos executivos no grupo sucroalcooleiro Usina da Barra.

Em 1987, Fernando fundou, com Sérgio Assumpção e Arthur Prioli, a CIE Brasil, que, mais tarde, se tornaria a T4f. A empresa atuava no setor de venda de ingressos e na produção de shows. Nomes como Madonna, Britney Spears e Coldplay se apresentaram no país via T4f. A edição nacional dos festivais Lollapalooza e Primavera Sound também são de responsabilidade da empresa.

Fernando Alterio é namorado da atriz Mônica Martelli, 16 anos mais nova que ele. Em entrevista ao podcast "Desculpa alguma coisa", de Tati Bernardi, Martelli contou que conheceu Alterio há 23 anos, em uma festa dada pelo empresário em São Paulo.

"Tinha acabado de me formar, vim fazer um teste (em SP) e voltar. Fui parar em uma festa dele, não sei como. Rolou uma atração a noite inteira, mas com muita rejeição. Aquele boy rico de São Paulo? Pensei: 'Um rico paulistano não vai servir pra mim, estudante de teatro do Rio de Janeiro", disse ela. O reencontro só aconteceu em 2019, quando Alterio se separou.

