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Novela Quem é Francesca? História da personagem, morta há 20 anos, é revelada em 'Quem Ama Cuida' Joel explica que rosas brancas eram as preferidas de sua mãe e, depois que Otoniel deixa o local, observa uma fotografia da família e declara: "Que linda que você é, minha mãe! Te amo, onde você estiver"

O mistério em torno de Francesca (Nathalia Dill) começará a ser esclarecido nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida. Após diversas aparições enigmáticas, a novela revelará que a personagem, morta há 20 anos, é a mãe de Joel (Ricardo Teodoro), informação que muda o rumo da história e reforça a ligação entre o chef de cozinha e Otoniel (Tony Ramos).

Tudo acontece quando Otoniel vai ao restaurante de Joel levando um buquê de rosas brancas para agradecer o jantar que teve com Elza (Yohama Eshima). Durante a visita, ele percebe a reação emocionada do cozinheiro ao ver as flores.

Joel explica que rosas brancas eram as preferidas de sua mãe e, depois que Otoniel deixa o local, observa uma fotografia da família e declara: "Que linda que você é, minha mãe! Te amo, onde você estiver". É nesse momento que a identidade de Francesca é revelada.

O que Joel não sabe é que sua mãe teve vários encontros com Otoniel no cemitério. O personagem só descobriu a verdade ao encontrar a lápide de Francesca e perceber que a mulher com quem conversava estava morta. Nesta segunda fase da novela, ela ainda não voltou a aparecer para o amigo.

Com a identidade de Francesca finalmente revelada, a relação entre Otoniel e Joel ganhará um novo peso na história. Ao descobrir que o chef é filho da mulher que o acompanhou em encontros inesperados ao longo dos anos, ele passará a enxergá-lo de outra forma.

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