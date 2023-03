A- A+

lollapalooza Quem é Gab Ferreira? Conheça a cantora que viralizou ao cantar para 10 pessoas no Lollapalooza Cantora catarinense disse estar feliz com a repercussão nas redes sociais

O Twitter não falava em outra coisa nesta sexta-feira (24): “Quem é Gab Ferreira?”. A cantora independente catarinense, de 24 anos e radicada em São Paulo, foi a atração de abertura do festival Lollapalooza Brasil e cantou para um público que girou em torno de 10 a 40 pessoas. Vídeos e imagens da apresentação viralizaram nas redes sociais.

O show da cantora começou ao meio-dia e durou até 12h30. O público da apresentação sofreu os impactos da greve dos metroviários em São Paulo, bem como o atraso da abertura dos portões do festival de música.

A pequena plateia chamou a atenção dos internautas, que viralizaram imagens do show. Em poucos minutos, Gab era um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. A cantora independente teve um salto no número de seguidores.

No início da tarde da sexta, quando o nome de Gab começou a aparecer nos trendings topics, seu perfil oficial no Instagram contava com menos de 60 mil seguidores. Neste sábado (25), ela já conta com mais de 94 mil seguidores.

Stories com os 10 espectadores

Depois do show, Gab republicou um story no qual interage com alguns dos espectadores da sua apresentação. A cantora aparece comendo um salgado e dando de ombros.



“Eu saí muito feliz do show”

Na manhã deste sábado, Gab publicou uma série de stories comentando a apresentação do dia anterior. A cantora contou que apesar de ter ficado chateada com algumas manchetes que saíram, pois na visão dela reduziram o show ao público, ela saiu feliz do palco.

“Ontem eu saí feliz do show. Hoje eu acordei feliz também. Então, tá tudo bem. Eu queria agradecer quem mandou mensagens de apoio [...]”, falou a catarinense.

Gab ainda aproveitou o buzz para falar da cena musical independente brasileira:

“Se tem uma coisa que eu posso aproveitar esse momento para falar é que, cara a cena independente brasileira é muito boa. Tem muitos artistas bons, muita gente talentosa. E é isso que a gente tá fazendo, abrindo festivais, fazendo shows pequenos.”



Quem é Gab Ferreira?

Gab Ferreira é uma cantora independente de 24 anos, nascida em Criciúma (SC). Em 2018, mudou-se para São Paulo e apostou na carreira artística. Atualmente, a cantora tem dois álbuns e um EP lançados pelo selo Balaclava Records. Seu single mais recente é “Forbidden Fruit”, disponível nas plataformas digitais desde 17 de março.

Seu álbum mais recente, o “Visions” (2022), trata do caos da cidade e do amadurecimento. A obra conta com nove faixas cantadas em inglês e português. As músicas trazem referências do R&B e do ambient.

Com a repercussão nas redes sociais, Gab publicou um vídeo no Instagram descrevendo para os novos seguidores suas músicas como boas para “chorar e dançar ao mesmo tempo”.

