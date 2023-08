A- A+

música Quem é Gabriel Henrique, brasileiro que impressionou os jurados do America's Got Talent Mineiro recebeu elogios de Heidi Klum, Sofia Vergara e Simon Cowell

O Brasil ganhou um representante de peso na 18ª temporada do America's Got Talent, programa de calouros dos Estados Unidos que foi exibido nesta terça-feira (1), pela NBC. Trata-se de Gabriel Henrique, que impressionou os jurados do reality ao cantar "Run to you", de Whitney Houston.

Assista a apresentação de Gabriel no AGT:

Quem é Gabriel Henrique?

Mineiro de Contagem, município que faz parte da região metropolitana de Belo Horizonte, Gabriel tem 27 anos. Ele é cantor de música gospel e costuma apresentar performances nas redes sociais, onde acumula milhares de seguidores. São mais de 300 mil seguidores no Instagram e 580 mil no TikTok, além de 436 mil inscritos no YouTube, onde mantém um canal dedicado à música.

Gabriel entrou um pouco nervoso no palco do AGT nesta segunda-feira (2), afinal, era sua primeira viagem aos Estados Unidos e ele não fala inglês muito bem. Sua relação com programa de calouros, porém, é antiga. Quando pequeno, ele se apresentou em programas de TV no Brasil, como o da Xuxa e o Programa Raul Gil. Também já esteve no palco do programa da Xuxa.

Em 2019 e em 2021, ele voltou a se apresentar no Programa Raul Gil. E lançou no ano passado o seu primeiro disco nas plataformas de audio. Com nove faixas, "Gabriel" é uma parceria com o grupo Rhythm&Truth.

