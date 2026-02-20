A- A+

Famosos Quem é Gabriela Berlingeri, namorada de Bad Bunny que o acompanha em São Paulo? Gabriela nasceu em Porto Rico, tem 32 anos, é designer de joias e modelo

O cantor Bad Bunny já está no Brasil para suas duas apresentações no País e foi flagrado na noite desta quarta-feira, 18, saindo de um restaurante com a modelo Gabriela Berlingeri. Os dois já namoraram no passado.

Gabriela nasceu em Porto Rico, tem 32 anos, é designer de joias e modelo. Ela foi vista com o cantor no Grammy Awards, no Super Bowl, e em Buenos Aires, na Argentina, onde ele fez os shows anteriores aos do Brasil.

Com mais de 2,5 milhões de seguidores nas redes sociais, Gabriela e Benito se conheceram em 2017, mas a relação só foi oficializada publicamente três anos depois. "Eu tinha cantado num show do Zion & Lennox aqui em Porto Rico. Eu a conheci num restaurante onde fui comer com os meus pais e os meus irmãos. Começamos a conversar e depois continuamos nos vendo", disse o cantor em entrevista à revista Rolling Stone em 2020.





No mesmo ano, durante a pandemia de Covid-19, eles passaram a quarentena juntos. Gabriela também aparece no clipe da música En Casita e participa dos vocais de El Apagón.

Após se separarem, em 2022, Bad Bunny namorou a modelo Kendall Jenner até 2024. Quando os dois terminaram, começaram as especulações sobre a possibilidade de uma reconciliação com a porto-riquenha.

