A- A+

FAMOSOS Quem é Giovanna Reis, ex de Alanis Guillen alvo de acusações de racismo Produtora de festival de música tem término de relacionamento e é barrada em camarote após circulação de mensagens ofensivas atribuídas a ela

O nome de Giovanna Reis ganhou visibilidade repentina nas redes sociais após a circulação de prints atribuídos a ela com conteúdo racista, homofóbico, transfóbico e gordofóbico. A repercussão do caso culminou no fim de seu relacionamento com a atriz Alanis Guillen e em seu impedimento de acessar um dos camarotes mais badalados do carnaval de Salvador.

Mas afinal, quem é Giovanna Reis?

Giovanna Reis tem 28 anos, nasceu no Rio de Janeiro e mantinha, até recentemente, uma rotina discreta e com baixa exposição pública. Ela atua como produtora e gestora de projetos do festival Rock The Mountain e também trabalha em um estúdio de arte e design.

Foi justamente no festival que o relacionamento com Alanis ganhou visibilidade. Na edição mais recente do evento, a atriz marcou presença para prestigiar a então namorada. "É muito bom. Eu tô aqui também por ela. A minha namorada está produzindo o festival, então eu vim prestigiar também. Muito legal", disse Alanis ao Gshow em 2025.

As duas teriam se conhecido por amigos em comum em 2022, pouco depois do encerramento das gravações de "Pantanal", novela da TV Globo em que Alanis interpretou a protagonista Juma Marruá. Por anos, o casal optou por manter a relação longe da exposição — foi só em 2025 que as duas passaram a aparecer juntas publicamente com mais frequência.





No Dia dos Namorados do ano passado, as duas trocaram declarações abertas nas redes sociais. "2022 - 2023 - 2024 - 2025. Não consigo me ver parando de te amar", publicou Giovanna, acompanhando a mensagem de uma foto do casal em momento íntimo. Alanis respondeu com simplicidade e afeto: "Quem diria? Todos. Te amo."

As acusações e o fim do relacionamento

A crise veio com o resgate de publicações antigas atribuídas a Giovanna no X — na época ainda chamado de Twitter. As mensagens, datadas de 2012, contêm ofensas que internautas classificaram como racistas, homofóbicas, transfóbicas e gordofóbicas. Numa delas, a frase atribuída à produtora diz: "Porque negro é legal só às vezes, aprendam." Outro post citaria a ex-BBB Ariadna com linguagem abertamente transfóbica: "Pelo menos a Ariadna vai sair da casa com alguma coisa (?), travesti mongoloide."

Também repercutiu uma mensagem atribuída a ela com ofensas à cantora Preta Gil, chamando-a de "obesa". O episódio ganhou peso simbólico adicional pelo fato de Ju de Paulla, influenciadora que integrava o círculo íntimo de Preta Gil e a acompanhou até sua morte, em julho de 2025, ter decidido barrar Giovanna do Camarote Expresso 2222, da família de Gilberto Gil, no carnaval de Salvador.

Até o fechamento desta reportagem, Giovanna Reis não havia se pronunciado publicamente sobre os conteúdos que circulam atribuídos a ela. Seu perfil no Instagram foi desativado após o início da repercussão.

Alanis, por sua vez, optou por não detalhar o término publicamente, mas usou as redes para reafirmar seus valores. "Sou completamente contra qualquer forma de discurso de ódio, seja ele racismo, xenofobia, gordofobia, transfobia ou qualquer outra manifestação", afirmou a atriz, em nota.

Veja também