A- A+

POLÊMICA Quem é Grace Springer? Tiktoker de 28 anos viralizou após expor amantes em show do Coldplay Em entrevista, jovem revela que nunca quis gerar um escândalo

O registro de um momento inusitado em um show do Coldplay, em Boston, nos Estados Unidos, inundou a internet nos últimos dias. Um vídeo compartilhado no TikTok flagrou um casal de amantes que curtia apaixonadamente o show até serem registrados pela "câmera do beijo".

Assim que a imagem dos dois é mostrada no telão e Martin diz "olhem para esses dois", a dupla se separa e a mulher cobre o rosto. O líder da banda, então, completa: "Oh, ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos".

Após o flagra, não demorou muito para a internet descobrir o nome dos dois pombinhos: o titã de tecnologia Andy Byron, da empresa Astronomer, e a chefe de RH de sua empresa, Kristin Cabot.

O vídeo do TikTok que registrou o momento já foi visto por mais de 50 milhões de pessoas desde que foi compartilhado. A responsável pelo post foi Grace Springer, jovem de 28 anos, moradora de New Jersey.

Springer é geralmente discreta nas redes sociais. Em seus perfis no TikTok e no Instagram, geralmente compartilha fotos de seu cachorro, além de momentos em viagens e sua rotina de exercícios. Ela possui apenas 3 mil seguidores no Instagram, números bem distantes dos milhões de likes que vem recebendo.

Fã do Coldplay, a jovem disse ao "US Sun" que não fazia ideia de que estava prestes a desencadear uma "tempestade de fogo" quando postou o vídeo.



"Eu não fazia ideia de quem era o casal. Só pensei que tinha visto uma reação interessante na câmera do beijo e decidi postar. Uma parte de mim se sente mal por virar a vida dessas pessoas de cabeça para baixo, mas joguem jogos idiotas... ganhem prêmios idiotas", declarou a americana.

Veja também