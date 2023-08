A- A+

CINEMA Quem é Greta Gerwig, primeira diretora a arrecadar US$ 1 bilhão com "Barbie" O blockbuster é estrelado por Margot Robbie (Barbie) e Ryan Gosling (Ken), sob a direção da cineasta americana Greta Gerwig

"Barbie", da Warner Bros, dominou pelo terceiro fim de semana consecutivo os cinemas dos Estados Unidos e Canadá, impulsionando a arrecadação global do filme para mais de US$ 1 bilhão. Foi um marco inédito para uma diretora mulher solo, estimou neste domingo (6) o observador da indústria Exhibitor Relations.

O blockbuster é estrelado por Margot Robbie (Barbie) e Ryan Gosling (Ken), sob a direção da cineasta americana Greta Gerwig. Com 40 anos recém-completados, em 4 de agosto, a diretora também fez carreira como atriz e roteirista.



Nascida em Sacramento, na Califórnia, ela cresceu numa família de classe média e frequentou uma escola católica romana só para meninas. Começou, ainda no colégio, a atuar e escrever produções teatrais. Formou-se em Inglês, pela Barnard College, em Nova York, enquanto continuava a escrever e atuar em peças de teatro.

Um namorado da época apresentou Greta ao cineasta Joe Swanberg, que a deu um papel no filme "LOL" (2006), sobre jovens preocupados com a tecnologia. Swanberg também escalou Greta para o papel principal em "Hannah Takes the Stairs" (2007).



A atuação da americana foi elogiada, apesar das críticas à produção. A parceria se estendeu para os roteiros e a direção de "Nights and Weekends" (2008). Em 2010, ela foi escalada para "Greenberg" (2010), dirigido por Noah Baumbach e estrelado por Ben Stiller, na maior guinada de sua carreira até então.





Greta se notabilizou pelas pequenas produções independentes antes de ficar conhecida no showbiz. Ela também é a mente criativa por trás de "Lady Bird: A Hora de Voar" (2017) e "Adoráveis Mulheres" (2019).

